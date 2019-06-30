Gusttavo Lima lidera ranking das mais tocadas nas rádios

No primeiro semestre de 2019, Gusttavo Lima foi o compositor e intérprete mais tocado nas rádios brasileiras, segundo ranking divulgado pelo Instituto Crowley.
A campeã "Cem mil", composição do cantor sertanejo em parceria com o baiano Tierry, liderou a lista com 67.215 execuções no período entre os dias 1º de janeiro até 28 de junho. Em segunda lugar aparece "Vingança", de Luan Santana com o o funkeiro MC Kekel.
Outros sertanejos aparecem na lista, como as duplas Maiara & Maraisa e Henrique e Juliano e a goiana Marília Mendonça, com o hit "Bem pior que eu".
Confira os dez primeiros:
1. Cem mil - Gusttavo Lima (67.215 execuções)
2. Vingança - Luan Santana com MC Kekel (61.931 execuções)
3. Estado decadente - Zé Neto & Cristiano (59.043 execuções)
4. Não abro mão - Maiara & Maraisa (56.656 execuções)
5. Bem pior que eu - Marília Mendonça (48.373 execuções)
6. Cidade vizinha - Henrique & Juliano (45.756 execuções)
7. Surto de amor - Bruno & Marrone com Jorge & Matheus (45.283 execuções)
8. Tonelada de solidão - Marcos & Belutti com Ferrugem (44.561 execuções)
9. Atrasadinha - Felipe Araújo com Ferrugem (43.642 execuções)
10. Solteiro não trai - Gustavo Mioto (42.561 execuções)