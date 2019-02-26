Guriri aposta no axé para o carnaval 2019. Confira a programação

Um dos roteiros mais visitados durante o carnaval no Espírito Santo, São Mateus divulgou a programação para a folia 2019. Balneário mais procurado, Guriri contará com os trios “Transformer” e “Axé & Cia”, que são os dois maiores trios elétricos do Brasil, além de mais 3 trios que darão suporte às mais de 30 atrações musicais, 10 blocos e DJs, que somam um total de mais de 80 horas de música.
Ao todo, serão seis dias de programação no corredor da folia, trazendo atrações locais, regionais e nacionais, além dos tradicionais blocos e bandas de marchinhas. Entre os destaques estão os shows de Patrulha do Samba, Filipe Fantin, Fernanda Pádua e Banda Maderada.
Além das atrações de Guriri, o órgão divulgou a programação completa dos balneários de Barra Nova Norte, Barra Nova Sul, Urussuquara e Campo Grande. Confira abaixo.
GURIRI (CORREDOR DA FOLIA):
28/02/2019 - Quinta-Feira
19h - Oz Blindados
20h - Desfile Garota Verão 2019
22h - Banda Long Dong
00h - SAMBOLADA
01/03/2019 - Sexta-Feira
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
18h - Bloco do Pintinho + Bloco #Tonutei / Trio Giripoca
19h - Banda O Giro
20h - Bloco Bola Preta / Trio Giripoca
20h30 - Banda Fuzarca
22h - Banda ManoGhetto
23h30 - PATRULHA DO SAMBA (Direto da Bahia)
00h - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos no Trio Giripoca
01h30 - Banda Planeta Banana
02/03/2019 - Sábado
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
17h - Banda Tock
18h - Bloco Bandinha da Ilha / Trio Giripoca
18h30 - Billy Darc Elétrico
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco Eternizando o Samba / Trio Giripoca
20h - Flávio Ghomes
21h30 - Banda Swing Batifun
22h - DJ RD + MC Carreta / Trio Giripoca
23h - LOVE BEAT (Direto da Bahia)
00h - DJ Paulinho Mattos + DJ Chambinho / Trio Giripoca
01h - IZY MONTEIRO (Direto da Bahia)
03/03/2019 - Domingo
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h - Dig Black
16h - Bloco Infantil / Trio Giripoca
17h - GUIG GHETTO (Direto da Bahia)
18h - Bloco Bola Preta / Trio Giripoca
19h - ACSÃO “NO KOMANDO” (Direto da Bahia)
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco NosTravamus / Trio Giripoca
21h - Banda Afrozumba
21h - Bloco #Tonutei
22h - DJ Hebert + MC Carreta / Trio Giripoca
23h - KATRINA (Direto da Bahia)
00h - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos / Trio Giripoca
01h - NETO LX (Direto da Bahia)
04/03/2019 - Segunda-Feira
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h - Chocolate & Cia
16h - Bloco Infantil / Trio Giripoca
17h - FILIPE FANTIN
18h - Bloco CarnaRock / Trio Giripoca
19h - BANDA MADERADA (Direto da Bahia)
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco NosTravamus / Trio Giripoca
21h - Fernanda Pádua
22h - DJ RD + DJ Drums / Trio Giripoca
23h - LIVVIA BICALHO (Direto de Minas Gerais)
00h - DJ Paulinho Mattos + DJ Chambinho / Trio Giripoca
01h - JORGINHO CELLES (Direto da Bahia)
05/03/2019 - Terça-Feira
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h - Banda Black Out
17h - RICARDINHO DA BAHIA (Direto da Bahia)
18h - Bloco Bandinha da Ilha / Trio Giripoca
19h - Léo Mai
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco do Pintinho e Convidados / Trio Giripoca
21h - Banda KaraKaramba
22h - DJ Hebert + DJ Drums / Trio Giripoca
23h - LAW LIMA (Direto da Bahia)
00h - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos / Trio Giripoca
01h - Banda Oz Mannoz
CARNAVAL BARRA NOVA NORTE 2019
01/03/2019 - Sexta-Feira
21h - Pedrinho Show
23h - Cristian Oliveira
02/03/2019 - Sábado
13h - Jegue Elétrico
16h - Geilson Show
21h - Wellignton Show
23h - Reflexo do Forró
03/03/2019 - Domingo
13h - Jegue Elétrico
16h - Val Tubarão
21h - Geilson Show
23h - Musical Chamego
04/03/2019 - Segunda-Feira
13h - Jegue Elétrico
16h - Pedrinho Show
21h - Cedrick Mathias
23h - Reflexo do Forró
05/03/2019 - Terça-Feira
13h - Jegue Elétrico
16h - Musical Chamego
21h - Cristian Oliveira
23h - Val Tubarão
CARNAVAL BARRA NOVA SUL 2019
01/03/2019 - Sexta-Feira
23h - Anderson Machado
02/03/2019 - Sábado
21h - Os Serranos
23h - Ordiley Meneli
03/03/2019 - Domingo
21h - Batista Souza
23h - Alexandre Show
04/03/2019 - Segunda-Feira
21h - Leozinho Show
23h - Paredão Torado
05/03/2019 - Terça-Feira
21h - Val Santana
23h - Caio Reis
CARNAVAL URUSSUQUARA 2019
01/03/2019 - Sexta-Feira
21h - Jadir e Seus Teclados
23h - Ordiley Meneli
02/03/2019 - Sábado
16h - Batista Souza
21h - Edson Show
23h - Alexandre Show
03/03/2019 - Domingo
16h - Banda D’Pancada
21h - Pagode Audácia D+
23h - Os Serranos
04/03/2019 - Segunda-Feira
16h - Cristian Oliveira
21h - Banda Subversom
23h - Caio Reis
05/03/2019 - Terça-Feira
16h - Leozinho Show
21h - Marcos & Talles
23h - Alan Rezende
CARNAVAL CAMPO GRANDE 2019
01/03/2019 - Sexta-Feira
22h - Bruno Galvão
02/03/2019 - Sábado
22h - Jadir e Seus Teclados
03/03/2019 - Domingo
22h - Arlindo Show
04/03/2019 - Segunda-Feira
22h - Edson Show
05/03/2019 - Terça-Feira
22h - Cristian Oliveira