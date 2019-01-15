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Shows estão mantidos

Guarapari: Arena Premium é interditada após Baile do Dennis

Espaço foi interditado na madrugada do domingo (13) e liberado nesta terça (15)

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 11:30

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

15 jan 2019 às 11:30
A Arena Premium, em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @arenapremiumguarapari
A Prefeitura de Guarapari interditou a Arena Premium, na madrugada do último domingo (13), após notificar duas vezes o local: uma por som alto e outra por excesso de horário. O espaço ainda foi multado em R$ 15.750,00, mas pode recorrer do pagamento. 
Nesta terça-feira (15), após reunião sobre análise das soluções apresentadas pela empresa para as irregularidades apontadas pela fiscalização, o local foi novamente liberado. Responsáveis pelo local já afirmavam na manhã desta terça (15) que a programação estava mantida, incluindo o Guarafest, no próximo domingo (20).
O CASO
Segundo a Prefeitura de Guarapari, o Baile do Dennis, que aconteceu no último fim de semana, se prolongou além do horário. A Lei de Eventos do município estipula o horário máximo de 4h da manhã para o término desse tipo de festa. Além disso, o órgão recebeu denúncias de som alto, foi ao local e registrou o nível de decibéis acima do permitido.
De acordo com a secretária de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari, Thereza Christina Santos de Barros, as irregularidades renderam à casa de shows duas infrações.
"Mas, desde segunda (14), a direção do local já está em contato com a prefeitura para liberarmos o espaço. Eles já apresentaram soluções para os dois problemas e, nesta terça (15), já estamos na eminência de desinterditarmos o local", destaca, em entrevista ao Gazeta Online
Quanto ao som alto, Thereza afirma que a Arena Premium se comprometeu a instalar um equipamento que para bloquear qualquer excesso. "É um aparelho que é instalado na mesa de som. Quando atinge determinado volume, essa ferramenta impede que o som seja aumentado", explica.
FESTA EM GUARAPARI SÓ ATÉ 4H DA MANHÃ
A secretária afirma que antes da temporada de verão a administração municipal se reuniu com os principais empresários e produtores de eventos que atuam em Guarapari nesta época do ano. "Nós estipulamos que todos os eventos devem terminar até 4h. O Baile do Dennis foi até mais tarde, e, por isso, foi punido", corrobora.
Para Thereza Christina, no entanto, a demanda por shows de grande porte na cidade mostra que Guarapari está se tornando referência em turismo e promoção da cultura. "Em um fim de semana, nós liberamos cerca de 30 eventos e eu acho isso ótimo, porque mostra o quanto tem público para curtir tudo o que Guarapari tem a oferecer", diz, completando: "Somos uma cidade turística, que melhora ano a ano, e hoje já somos comparados com outros grandes municípios do Brasil no que diz respeito a destino de férias". 
 

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