AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cultura

Governo quer transformar Museu Nacional em Palácio Imperial e deixar acervo fora

Articulação tem Ernesto Araújo, próximo de monarquistas e ameaçado de demissão, como principal apoiador na Esplanada

Publicado em 27 de Março de 2021 às 10:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2021 às 10:36
Vista do conjunto com o paço restaurado e a nova ampliação do Museu Nacional
Vista do conjunto com o paço restaurado e a nova ampliação do Museu Nacional Crédito: Divulgação
O governo Jair Bolsonaro atua para transformar o Museu Nacional cujo prédio e parte do acervo foram parcialmente destruídos por um incêndio em setembro de 2018 num centro turístico dedicado à família imperial que governou o Brasil até a proclamação da República, em 1889.
A iniciativa é articulada por entusiastas da monarquia de dentro e de fora do governo. O principal defensor na Esplanada é o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, expoente da ala ideológica do governo e próximo ao movimento monarquista. Ele realizou reuniões sobre o tema e destacou auxiliares para acompanhar o processo de reconstrução do museu com o objetivo de alterar sua finalidade.
O Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e o Ministério do Turismo têm participado de articulações junto ao MEC, Ministério da Educação. O deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança, do PSL, descendente da família real brasileira, também é um dos impulsionadores.
A ideia do grupo monarquista é que o palácio de São Cristovão, antiga residência dos monarcas Pedro 1º e 2º, seja reconfigurado para abrigar um centro dedicado ao Brasil imperial. O argumento é que a reconfiguração teria apelo turístico e preservaria a memória histórica do país. O acervo científico do museu seria destinado a um anexo da propriedade.
O Museu Nacional é um equipamento de perfil acadêmico e científico, e tem papel central para pesquisas nas áreas como antropologia social, arqueologia, zoologia e botânica. É ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, desde a década de 1930 por isso a articulação dos monarquistas junto ao MEC.
O palácio é a casa do Museu Nacional desde 1892, sendo a mais antiga instituição científica do país. A iniciativa desvirtuaria, portanto, o uso que vem sendo dado ao espaço desde o início do período republicano no Brasil.
O plano envolve uma tentativa de alienar o prédio da UFRJ para que a gestão Bolsonaro tenha autonomia para tocar o projeto. A possibilidade é monitorada pela equipe de Ernesto, que articula possível apoio financeiro internacional. Uma supervalorização da monarquia é tema de apreço entre os conservadores aliados de Bolsonaro. Ernesto já fez diversas deferências ao passado monárquico brasileiro, assim como Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação.
Na linha de frente da iniciativa também está o superintendente do Iphan no Rio, Olav Schrader, ligado ao Movimento Brasil Real, pró-monarquia. Ele chegou ao cargo em meados do ano passado.
Em 2019, Schrader lamentou que, após o incêndio, o prédio voltasse a abrigar coleções científicas. "Ao Brasil, sequer é dado o direito de resgatar o seu berço simbólico onde, entre tantos fatos importantíssimos, se assinou a nossa Independência e o nosso país 'nasceu'. Vão 'reconstruir um museu' e ficaremos simbolicamente órfãos sob aplausos incautos", escreveu ele, em artigo publicado pelo movimento monarquista.
Schrader participou, em março, de reuniões em Brasília sobre o tema a pedido do secretário especial da Cultura, Mario Frias, outro membro do governo saudoso do Brasil imperial. Uma das agendas foi com Ernesto, no Itamaraty.
As operações dos monarquistas ocorrem sem a ciência da universidade ou da diretoria do museu. A movimentação envolvendo o MEC sem conhecimento da UFRJ causa estranheza na universidade o registro de propriedade do prédio é da instituição, e uma intervenção da pasta teria impacto em sua autonomia e também no projeto de reconstrução em andamento.
Por isso, tudo tem sido tratado com discrição dentro do MEC. A iniciativa foi abordada com um diretor da pasta em ao menos uma audiência, em 11 de março, a pedido de Mario Frias. Schrader se reuniu com o secretário de Cultura no mesmo dia.
A presidente do Iphan, Larissa Peixoto, também está envolvida nas articulações, segundo documentos obtidos pela reportagem. Como o prédio é protegido pelo patrimônio histórico desde 1938, ao Iphan cabem autorizações para a continuidade de obras no local.
Incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional na noite deste domingo (2)
Incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional em 2018 Crédito: Erick Dau/A7 Press
Questionados, MEC e Iphan não responderam. Em nota, o ministério das Relações Exteriores confirmou que Ernesto recebeu Frias e Schrader em 19 de março.
A pasta afirma também que o chanceler teve encontro recente com o deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança. "Foram exploradas iniciativas de cooperação internacional na área de patrimônio, incluindo projetos de valorização do Museu Nacional", afirma nota da pasta.
Orléans e Bragança afirmou que o edifício do museu perdeu suas referências históricas e que o objetivo da proposta é valorizar o passado do país. "Ao invés de expor, de se tornar um ambiente publico para valorizar a história brasileira a nossa história nesse território passou a valorizar um cometa, um meteorito, pedras de descobrimento arqueológico. Nada contra isso", disse. Mas, segundo ele, a "missão principal" do imóvel deveria ser "representar a história do Brasil".
Questionado, o deputado também afirmou que tem em Ernesto um aliado na causa. "Ele [Ernesto] tem algumas ideias, ele vê que se o Brasil não for ajudar podemos até pedir ajuda externa. Porque as embaixadas de vários países, muitos deles repúblicas, entendem a importância", disse.
O diretor do museu, Alexander Kellner, diz que a instituição não foi consultada sobre qualquer alteração no projeto de restauração em andamento. "Essa ideia é uma das mais estapafúrdias que já ouvi, nunca vi mais absurdo e ridículo. Seria matar o museu mais uma vez", disse. "Aquele palácio sempre foi museu de história natural".

Veja Também

Reconstrução do Museu Nacional vai deixar visíveis as marcas do incêndio no Rio

Museu Nacional atrasa reconstrução com a pandemia, mas ainda promete reabrir em 2022

Pandemia vai atrasar projeto de recuperação do Museu Nacional

As negociações causaram também surpresa na reitoria da UFRJ. Segundo a reitora, Denise Pires de Carvalho, a movimentação "parece um golpe". "Não acredito que o MEC vá tomar uma iniciativa de enfraquecer a érea de antropologia social, arqueologia, zoologia, botânica, sem que a universidade seja avisada", disse. "Há pós-graduações envolvidas de excelente nível, não é uma instituição estanque da academia, é importante para a universidade e também para o museu que ele permaneça aqui."
O palácio teve suas fachadas preservadas, mas telhado e interior foram imensamente atingidos com incêndio que chocou o país. De um total de 37 coleções - nas áreas de antropologia, botânica, entomologia, geologia e paleontologia, invertebrados e vertebrados -, 17 foram total ou parcialmente perdidas, 13 foram ou estão sendo resgatadas e sete não foram atingidas porque estavam em outros prédios.
Mais de 10 mil peças dos acervos foram restauradas o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo na América do Sul, foi resgatado. Em fevereiro, saiu o vencedor de licitação para o desenvolvimento do projeto de arquitetura e restauro.
O orçamento total da reconstrução é de R$ 379 milhões, e R$ 244 milhões já foram captados. Unesco, Instituto Cultural Vale, Bradesco e BNDES apoiam o projeto, que envolve reforma e nova museologia. Os bancos Bradesco e BNDES firmaram aporte de R$ 50 milhões cada um.
A reinauguração do bloco frontal do Museu Nacional está prevista para as festividades do bicentenário da Independência no ano que vem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados