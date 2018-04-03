Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos sons

'Good vibes' em família no EP de estreia da banda Melim

Banda Melim foi um dos destaques do 'SuperStar' em 2016 e agora colhe os frutos

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 23:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 23:25
Banda Melim, formada pelos irmãos Rodrigo, Gabi e Diogo Crédito: Aline Ourique/Divulgação
Composta pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi Melim, a banda que carrega o sobrenome da trupe, Melim, chamou atenção do público brasileiro com a participação no SuperStar, em 2016. Apostando numa sonoridade pop, a banda atualmente trabalha o EP de estreia, com apenas 3 faixas  uma delas, Meu Abrigo, ganhou clipe que já tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube.
O curioso na trajetória dos três é que apesar de já estarem na música há algum tempo, a carreira só foi decolar mesmo quando começaram a tocar juntos.
A ideia de montar uma banda veio quando a Gabi foi chamada para um festival e chamou eu e o Rodrigo para subirmos junto com ela. Ali cantamos Meu Abrigo e, ao final da apresentação, algumas pessoas do público vieram falar que deveríamos montar uma banda. Fomos direto pro hotel, e passamos a noite inteira conversando sobre isso, conta Diogo, em entrevista por telefone ao C2.
Com a banda criada os três passaram a transitar entre o reggae e o folk em suas canções. Com um leque de influências tão grande, o trio prefere se intitular como good vibes pelo sentimento positivo transmitido por suas músicas.
Eu gosto muito de transitar entre o folk, o reggae, mas a nossa base é o pop. Pegamos todos os estilos que nos influenciam e trazemos isso pro nosso trabalho. Mas o pop comunica melhor para o nosso público, de maneira mais popular fazendo assim com que todos tenham acesso de forma democrática, diz Gabi.
O reconhecimento do público à proposta da banda é a realização de um sonho para os irmãos. É uma felicidade muito grande porque a gravação do EP foi um sonho realizado. Conseguimos mostrar um pouquinho do que é a banda e o que ela representa, completa Rodrigo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados