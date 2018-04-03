'Good vibes' em família no EP de estreia da banda Melim

Banda Melim, formada pelos irmãos Rodrigo, Gabi e Diogo Crédito: Aline Ourique/Divulgação

Composta pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi Melim, a banda que carrega o sobrenome da trupe, Melim, chamou atenção do público brasileiro com a participação no SuperStar, em 2016. Apostando numa sonoridade pop, a banda atualmente trabalha o EP de estreia, com apenas 3 faixas  uma delas, Meu Abrigo, ganhou clipe que já tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube.

O curioso na trajetória dos três é que apesar de já estarem na música há algum tempo, a carreira só foi decolar mesmo quando começaram a tocar juntos.

A ideia de montar uma banda veio quando a Gabi foi chamada para um festival e chamou eu e o Rodrigo para subirmos junto com ela. Ali cantamos Meu Abrigo e, ao final da apresentação, algumas pessoas do público vieram falar que deveríamos montar uma banda. Fomos direto pro hotel, e passamos a noite inteira conversando sobre isso, conta Diogo, em entrevista por telefone ao C2.

Com a banda criada os três passaram a transitar entre o reggae e o folk em suas canções. Com um leque de influências tão grande, o trio prefere se intitular como good vibes pelo sentimento positivo transmitido por suas músicas.

Eu gosto muito de transitar entre o folk, o reggae, mas a nossa base é o pop. Pegamos todos os estilos que nos influenciam e trazemos isso pro nosso trabalho. Mas o pop comunica melhor para o nosso público, de maneira mais popular fazendo assim com que todos tenham acesso de forma democrática, diz Gabi.