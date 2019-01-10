Gloria Groove lança "Coisa Boa" com discurso de representatividade

Crédito: Reprodução/Instagram @gloriagroove

"Coisa Boa", single lançado por Gloria Groove nesta quinta (10), chega com discurso de representatividade neste início de 2019. E logo o cenário do clipe escolhido dá o tom da mensagem: a drag gravou parte das cenas de dentro de um presídio.

O clipe ainda será disponibilizado nas plataformas digitais.

Para ela, é o momento oportuno de lançar uma produção assim, para buscar "boas vibrações", como ela mesma diz: "Existe um lugar onde a nossa luta e o nosso fervo se encontram. Eu gosto de acreditar que ‘Coisa Boa’ é um desses lugares. Quando você junta um discurso de força com um ritmo cada vez mais gigante, como o funk, é nisso que dá".

Dirigido por Felipe Sassi, as imagens promovem sensações que combinam com as sintetizações do som.

Mesmo em situação de opressão, você não pode deixar se abater. É possível encontrar coisas boas e ser nós mesmos Felipe Sassi, diretor do clipe

Destaque com as músicas “Bumbum de Ouro”, “Arrasta” e o último single até então, “Apaga a Luz”, Gloria mostra que veio para somar e potencializar a conscientização sobre vários fatores sociais por meio da arte.