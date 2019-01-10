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Clipe dentro de presídio

Gloria Groove lança "Coisa Boa" com discurso de representatividade

Artista diz que "Coisa Boa", lançamento da cantora, juntou discurso de força com funk

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 11:49

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

10 jan 2019 às 11:49
Crédito: Reprodução/Instagram @gloriagroove
"Coisa Boa", single lançado por Gloria Groove nesta quinta (10), chega com discurso de representatividade neste início de 2019. E logo o cenário do clipe escolhido dá o tom da mensagem: a drag gravou parte das cenas de dentro de um presídio.
O clipe ainda será disponibilizado nas plataformas digitais. 
> Ouça "Coisa Boa", de Gloria Groove, no Spotify
Para ela, é o momento oportuno de lançar uma produção assim, para buscar "boas vibrações", como ela mesma diz: "Existe um lugar onde a nossa luta e o nosso fervo se encontram. Eu gosto de acreditar que ‘Coisa Boa’ é um desses lugares. Quando você junta um discurso de força com um ritmo cada vez mais gigante, como o funk, é nisso que dá".
Dirigido por Felipe Sassi, as imagens promovem sensações que combinam com as sintetizações do som.
Mesmo em situação de opressão, você não pode deixar se abater. É possível encontrar coisas boas e ser nós mesmos
Felipe Sassi, diretor do clipe
Destaque com as músicas “Bumbum de Ouro”, “Arrasta” e o último single até então, “Apaga a Luz”, Gloria mostra que veio para somar e potencializar a conscientização sobre vários fatores sociais por meio da arte.
"Coisa Boa" vem, também, como promessa de hit para o carnaval 2019. A drag já está com agenda lotada para a festividade mais popular do Brasil e anuncia sua estreia com comando de bloco carnavalescos. "Gloriosa" - o bloco - vai percorrer ruas de São Paulo. 

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