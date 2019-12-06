Globoplay anuncia que terá 16 produções originais em 2020

Haia (Cassia Kis) realiza ritual em Roman (Nikolas Antunes) em cena de 'Desalma' Crédito: Estevam Avellar/Globo

O Globoplay anunciou nesta quinta-feira (5), na CCXP (Comic Con Experience 2019) em São Paulo, que terá 16 novas produções originais em 2020. Entre as novidades estão as séries "Desalma", "Onde Está Meu Coração", "As Five", as segundas temporadas de "Aruanas" e de "A Divisão", além de "Arcanjo Renegado" e "Caso Evandro".

Os nomes das outras atrações ainda não foram divulgados pela plataforma de streaming. A ideia da Globo, como já noticiado pela Folha de S.Paulo, é investir em coproduções e em novos gêneros para competir com a Netflix e afins no mercado internacional.

"Desalma", por exemplo, é a primeira série de terror desenvolvida pela empresa. A série fala sobre o desaparecimento da jovem Halyna (Anna Melo), o que provoca o desespero de sua mãe, Haia (Cássia Kis, que vive uma bruxa com longos cabelos brancos), e um grande trauma na fictícia cidade de Brígida, fundada por imigrantes ucranianos no sul do país.

Já "As Five" é um spin-off de "Malhação - Viva a Diferença" (2017-2018), idealizada por Cao Hamburger, que foi homenageado na Comic Con nesta quinta (5). Em "Arcanjo Renegado", Marcelo Melo Jr vai dar vida a um sargento incorruptível que se envolve em uma operação desastrosa no Rio.