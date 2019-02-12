Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Globo vai exibir o primeiro episódio de 'The Handmaid’s Tale'

Episódio vai ao ar nesta terça-feira, dia 12, no Cine Globoplay, após o Jornal da Globo

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:29

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:29

Cena da série The Handmaid's Tale Crédito: Divulgação
O primeiro episódio da premiada série The Handmaid's Tale - O Conto da Aia, vencedora de cinco categorias do Emmy 2017 e de duas do Globo de Ouro 2018, será exibido pela Globo, na íntegra e sem intervalo, nesta terça-feira, dia 12, no Cine Globoplay, após o Jornal da Globo.
Baseada na obra de Margaret Atwood, conta a história de Offred (Elisabeth Moss), que vive em Gilead, uma sociedade totalitária e fundamentalista onde as mulheres são tratadas como propriedade do Estado e obrigadas a gerar as crianças que repovoarão o território. A primeira temporada completa de The Handmaid's Tale está disponível para assinantes do Globoplay.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados