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TELEVISÃO

Globo promove retorno do 'Vídeo Show' como quadro do 'Mais Você'

Ana Maria Braga introduziu a primeira edição nesta quarta-feira, 30: 'É um programa que a gente ama'

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:39

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:39

30/01/2019 - Ana Maria Braga apresenta quadro do 'Vídeo Show' no 'Mais Você' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo
Cerca de três semanas após o Vídeo Show chegar ao fim, a Globo resolveu promover o retorno da atração como um quadro no Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.
"Agora a gente tem uma novidade aqui: nós temos o Momento Vídeo Show. É verdade! É legal ter novidade, né? É um programa que a gente amou, ama, na verdade, que sempre contou a história da televisão brasileira. Ele vai marcar presença aqui nas manhãs da TV Globo", afirmou a apresentadora.
No quadro, que durou cerca de três minutos, o protagonista Rafael Vitti entrevistou colegas de elenco como João Bravo, Camila Queiroz e Claudia Raia na festa de lançamento da novela Verão 90.

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