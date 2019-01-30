Globo promove retorno do 'Vídeo Show' como quadro do 'Mais Você'

Cerca de três semanas após o Vídeo Show chegar ao fim, a Globo resolveu promover o retorno da atração como um quadro no Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.

"Agora a gente tem uma novidade aqui: nós temos o Momento Vídeo Show. É verdade! É legal ter novidade, né? É um programa que a gente amou, ama, na verdade, que sempre contou a história da televisão brasileira. Ele vai marcar presença aqui nas manhãs da TV Globo", afirmou a apresentadora.