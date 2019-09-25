Globo divulga estreia de "Avenida Brasil" no Vale a Pena Ver De Novo

A TV Globo divulgou na tarde desta terça-feira (24) a data de estreia da novela "Avenida Brasil" no Vale a Pena Ver De Novo. A trama escrita por João Emanuel Carneiro voltará a programação no dia 7 de outubro.
Durante a primeira semana de retorno, a novela será exibida juntamente com a última semana de "Por Amor". A obra de Manoel Carlos ocupava a faixa antes de "Avenida Brasil".
A obra de João Emanuel Carneiro foi exibida entre março e outubro de 2012. Sucesso de público, a novela foi a mais exportada da história da emissora, contando com mais de 150 países na lista. "Avenida Brasil" também foi indicada ao prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013.
A saga fala sobre a sede de vingança de Nina (Débora Falabella), nova identidade de Rita (Mel Maia). Ainda criança, ela foi deixada no lixão por Carminha (Adriana Esteves), viúva do pai da menina, e seu cúmplice e amante Max (Marcello Novaes).
"Avenida Brasil" ainda tem no elenco nomes como Tony Ramos, Juliano Cazarré, Débora Nascimento, Heloísa Périssé, Ailton Graça, José Loreto, Bruno Gissoni, Fabíula Nascimento, Isis Valverde, Vera Holtz, José de Abreu, Alexandre Borges e Debora Bloch.