Gisele Bündchen celebra aniversário de Jack, filho mais velho de Tom Brady

Gisele Bündchen, Tom Brady, e os filhos Jack, Benjamin e Vivian Crédito: Instagram/ @gisele

Gisele Bündchen comemorou o aniversário do enteado, Jack, neste domingo, 22. O filho mais velho do marido da modelo, o jogador de futebol americano Tom Brady, completou 14 anos. Nas redes sociais, Gisele postou uma foto em família para compartilhar uma declaração ao menino. No clique, o casal aparece junto com Jack, Vivian, de 8 anos de idade, e Benjamin, 11.

"Feliz aniversário, Jack! Temos muita sorte de tê-lo em nossas vidas. Obrigada por ser este super exemplo de irmão. Te amamos muito!", escreveu Gisele da legenda do post.