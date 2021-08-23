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Gisele Bündchen celebra aniversário de Jack, filho mais velho de Tom Brady

'Obrigada por ser este super exemplo de irmão', disse a modelo ao enteado de 14 anos

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 16:03
Gisele Bündchen, Tom Brady, e os filhos Jack, Benjamin e Vivian
Gisele Bündchen, Tom Brady, e os filhos Jack, Benjamin e Vivian Crédito: Instagram/ @gisele
Gisele Bündchen comemorou o aniversário do enteado, Jack, neste domingo, 22. O filho mais velho do marido da modelo, o jogador de futebol americano Tom Brady, completou 14 anos. Nas redes sociais, Gisele postou uma foto em família para compartilhar uma declaração ao menino. No clique, o casal aparece junto com Jack, Vivian, de 8 anos de idade, e Benjamin, 11.
"Feliz aniversário, Jack! Temos muita sorte de tê-lo em nossas vidas. Obrigada por ser este super exemplo de irmão. Te amamos muito!", escreveu Gisele da legenda do post.
Diversos amigos da família comentaram na publicação. "Família linda e amada", disse Juliana Paes. "Estão gigantes! Parabéns Gi pela família", comentou Isabeli Fontana. Jack, cujo nome na certidão é John Edward Thomas, é fruto do casamento de Brady com a atriz Bridget Moynahan.

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