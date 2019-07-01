Francisco Grijó lança o romance policial "Fama Volat"

Data: 28/06/2019 - ES - Vitória - Francisco Grijó, escritor e secretário municipal de Cultura de Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Fama Volat” é uma expressão em latim que significa “a fama voa”. Mas no novo livro de Francisco Grijó, que será lançado na nesta quarta-feira (3), a expressão, usada com uma certa ironia, tem a ver com o anonimato. “Fama Volat” é o nome de uma sociedade secreta que trafica obras de arte no novo romance policial do autor.

Seu oitavo livro e terceiro romance tem como pano de fundo a cidade de Vitória. A história fala sobre duas mulheres capixabas que foram morar em São Paulo. Uma delas tornou-se marchand. Quando as duas voltam para Vitória, são assassinadas.

“Esse tráfico de obras é algo que realmente existe no mundo, mas não como sociedade secreta. No livro eu resolvi trazer essa sociedade para cá, as cenas acontecem na Praia do Canto, Jardim da Penha, no Centro... Existe um colecionador, que mora na Ilha do Frade, que está envolvido no caso. Um detetive, também de Vitória, é o responsável para solucionar o caso”, explica o autor.

" romance policial tem leis que não podem ser pervertidas. A primeira delas é jogar limpo com leitor. o autor dá as pistas e o leitor descobre ao fina" Francisco Grijó - Cargo do Autor

Alguns personagens deste novo livro nasceram em seu segundo romance, “Histórias Curtas para Mariana M”, publicado há 10 anos. Além da solução do assassinato, outro ponto que chama atenção em “Fama Volat” é que em cinco capítulos Grijó mostra como funciona o trabalho na sociedade e como alguém interessado em arte pode ter acesso a esse grupo. Tudo de forma fictícia, é claro.

A cada página virada são dados ao leitor pistas sobre o caso. “O romance policial tem leis que não podem ser pervertidas. A primeira delas é jogar limpo com leitor, o autor dá as pistas e o leitor descobre ao final. Não pode dar pistas falsas. Então, existem pistas que podem ajudar o leitor a resolver o caso junto com o detetive”, explica Grijó.

MUNDO DA ARTE

Atual Secretário de Cultura de Vitória, Grijó é escritor e também professor de Literatura Brasileira. Sempre foi amante das artes e, por isso, mergulhou fundo nesse universo que esconde muitos mistérios por trás de obras-primas. “Sempre me interessei por arte plástica, mas é um interesse diletante. E a sociedade descrita no livro não trafica só obras de arte plástica, mas livros e documentos raros, memorabilia, tudo que envolve muito dinheiro”, diz.

As ideias do novo livro surgiram há um ano, quando Grijó decidiu colocar tudo no papel. Uma das referências que o autor usou durante o processo de criação, que inclusive ganha uma homenagem na obra, é o livro “O Tubarão de 12 Milhões de Dólares: A Curiosa Economia Da Arte Contemporânea”, de Don Thompson.

“Esse livro do Don Thompson traz a ideia de arte e unicidade da arte e de como os grandes colecionadores, marchands, as grandes casas de leilão manipulam a arte para que uma determinada obra, que pode não ter representatividade nenhuma, da noite para o dia ganhe um valor imensurável. Ou seja, um trabalho político que se faz nesse meio. Às vezes nem é uma grande obra, mas é transformada em algo importante”, afirma.

LEIA

Fama Volat

Francisco Grijó

Editoa Cândida, 224 páginas.

Quanto: R$ 38.