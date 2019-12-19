Francisco Brennand, artista plástico pernambucano, morre aos 92 anos

Brennand em foto do dia do lançamento do Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brennand, em 2019 Crédito: Reprodução/TV Globo

Internado havia dez dias no Real Hospital Português, o artista plástico e ceramista Francisco Brennand morreu nesta quinta-feira (19), aos 92 anos, após complicações de uma infecção respiratória.

O governo estadual de Pernambuco anunciou, via redes sociais, que decretará luto oficial de três dias em homenagem ao artista.

Em nota, o hospital afirma que o velório será realizado na capela Imaculada Conceição, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand. O complexo monumental, uma antiga olaria herdada pelo artista de seu pai no bairro de Várzea, funcionava como museu e ateliê, e se tornou um ponto turístico importante em Recife.

As esculturas de cerâmica eram a parte mais robusta e mais conhecida da produção de Brennand. São totens, armaduras, vermes que saem de dentro da terra, seres zoomórficos, soldados. Em grande número, as obras despontavam em uma paisagem de galpões e mata do Engenho Santos Cosme e Damião, que pode ser visitado (o ingresso custa R$ 20).

Durante toda a trajetória do espaço e dos trabalhos que iam sendo acumulados ali, Brennand recebia o público ele mesmo. Era comum vê-lo transitando pelo espaço, recebendo os visitantes para conversas.

Nas pinturas, ele se valia de fábulas e mitologias populares, não só do nordeste, mas do mundo.

A história de chapeuzinho vermelho, simbologia das forças masculina e feminina, eram uma espécie de obsessão.

Deu origem a séries fantásticas, em sua maioria protagonizada por uma mulher ou uma menina, e costumava passar ao fundo a figura misteriosa de um lobo, ou de um homem que usa a máscara de lobo. Eram obras que se relacionavam com ideias feministas que Brennand viu ganhar volumes na mesma época em que criou a oficina em Recife.

Os mesmo motivos se desdobram em outras pinturas e produções de gravuras, onde o erotismo e as formas do corpo da mulher ganham destaque.

Ele traz do modernismo ainda, em sintonia com a última fase do movimento iniciado nos anos 1920, a figuração de temas e representações populares. Entram para o vocabulário do artistas as formas da natureza que observava em solo nordestino. Os pássaros, os insetos, as frutas da região.

Quando abriu a Oficina Brennand, em 1971, o artista, cuja família é de origem britânica, já se dedicava à produção artística havia mais de vinte anos.

Ele começou sua trajetória em 1942, quando conheceu o artista plástico pernambucano Abelardo da Hora, também eclético em relação aos suportes que utiliza, com temas que revelam a influência direta de Cândido Portinari.