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Cultura

Bumba meu boi ganha título de Patrimônio Cultural da Humanidade

A celebração foi reconhecida como complexo cultural pois agrega diversos bens. Além das performances dramáticas e musicais, há a dança coreografada e as expressões materiais, que incluem o artesanato e a confecção de instrumentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 16:44

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 16:44

Celebração do Bumba meu Boi no Maranhão Crédito: Edgar Rocha | Divulgação
A celebração do bumba meu boi, no Maranhão, agora é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O reconhecimento foi dado pela Unesco nesta quarta-feira (11), após reunião do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, em Bogotá.
O bumba meu boi passa a ser reconhecido mundialmente depois de ter ganhado, em 2011, o título de Patrimônio Cultural do Brasil, pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Foi o Iphan, inclusive, quem elaborou a candidatura da festa maranhense.
Agora, a celebração se junta a outros cinco bens culturais brasileiros já reconhecidos pela Unesco. São eles o frevo do carnaval de Recife, o samba de roda do Recôncavo Baiano, a pintura corporal e arte gráfica dos wajãpi, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré e a roda de capoeira.
Segundo o Iphan, o bumba meu boi foi reconhecido como complexo cultural pois agrega diversos bens. Além das performances dramáticas e musicais, há a dança coreografada e as expressões materiais, que incluem o artesanato e a confecção de instrumentos.

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Realizado no Maranhão e em outros lugares do Nordeste, o bumba meu boi tem raiz no catolicismo popular e influências de cultos afro-brasileiros. O enredo gira em torno da figura do boi, e traz a representação de diversos personagens da história brasileira, como um índio e um vaqueiro.
Tradição secular, o bumba meu boi também envolve a devoção a São João, São Pedro e São Marçal. Por isso, é encenado durante festas juninas e arraiais, tomando São Luís durante os meses de junho e julho.

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