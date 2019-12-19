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Antiga Lei Rouanet

Lei de Incentivo à Cultura vai garantir ingressos a agentes voluntários

Programa Pátria Voluntária vai incluir cidadãos que prestam serviços em todo o País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 15:47

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 15:47

Cena do espetáculo "Bem Sertanejo", que captou R$ 10,8 milhões para a terceira e quarta temporadas, em 2018 Crédito: CAIO GALLUCCI / Divulgação
Alteração na Lei Federal de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, vai garantir que cidadãos com envolvimento comprovado em atividades voluntárias tenham direito a ingressos gratuitos em espetáculos patrocinados pela Lei.
As informações foram publicadas nesta quinta-feira, 19, no Diário Oficinal da União (DOU). De acordo com a alteração na Instrução Normativa, as pessoas cadastradas nas plataformas participantes do Pátria Voluntária, que exerçam trabalho voluntário com carga horária igual ou superior a 120 horas/ano, terão acesso a ingressos gratuitos para assistir shows, espetáculos e exposições.

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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com mais de 7,2 milhões de voluntários.

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