Fotos: Musical de Renato Russo lota a Praça do Papa

Na noite de sábado (24), a Praça do Papa, em Vitória foi tomada por fãs dos acordes do Legião Urbana e a sonoridade de Renato Russo. O musical, que teve entrada franca e leva o nome do artista morto há 21 anos, conseguiu reunir 10 mil pessoas no local, segundo a WB Produções, que trouxe o show a Vitória.
Além dos hits eternizados na voz de Renato, o espetáculo ainda contou com uma homenagem a Marielle Franco, vereadora carioca assassinada no último dia 14. O público fez bonito ao responder em coro a palavra "presente" a cada momento que o ator protagonista, Bruce Gomlevsky, citava o nome da ex-parlamentar.
Gomlevsky ficou feliz e agradecido com o público tão interativo e especial: "Vocês são uma plateia maravilhosa. Muito obrigado! Espero voltar aqui mais vezes. Foi muito bom fazer esse show", disse ele, que estendeu a apresentação para além das 23 músicas programadas, rendendo mais de duas horas de espetáculo ao ar livre.