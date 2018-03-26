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SHOW

Fotos: Musical de Renato Russo lota a Praça do Papa

Segundo a organização, 10 mil pessoas prestigiaram o espetáculo ao ar livre

Publicado em 26 de Março de 2018 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 15:32
Renato Russo - O Musical lotou a Praça do Papa, em Vitória, no último sábado (24) Crédito: Zoom Filmes / Secundo Rezende
Na noite de sábado (24), a Praça do Papa, em Vitória foi tomada por fãs dos acordes do Legião Urbana e a sonoridade de Renato Russo. O musical, que teve entrada franca e leva o nome do artista morto há 21 anos, conseguiu reunir 10 mil pessoas no local, segundo a WB Produções, que trouxe o show a Vitória.
Além dos hits eternizados na voz de Renato, o espetáculo ainda contou com uma homenagem a Marielle Franco, vereadora carioca assassinada no último dia 14. O público fez bonito ao responder em coro a palavra "presente" a cada momento que o ator protagonista, Bruce Gomlevsky, citava o nome da ex-parlamentar. 
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Gomlevsky ficou feliz e agradecido com o público tão interativo e especial: "Vocês são uma plateia maravilhosa. Muito obrigado! Espero voltar aqui mais vezes. Foi muito bom fazer esse show", disse ele, que estendeu a apresentação para além das 23 músicas programadas, rendendo mais de duas horas de espetáculo ao ar livre.

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