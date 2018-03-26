Fotos: Musical de Renato Russo lota a Praça do Papa

Renato Russo - O Musical lotou a Praça do Papa, em Vitória, no último sábado (24) Crédito: Zoom Filmes / Secundo Rezende

Na noite de sábado (24), a Praça do Papa, em Vitória foi tomada por fãs dos acordes do Legião Urbana e a sonoridade de Renato Russo. O musical, que teve entrada franca e leva o nome do artista morto há 21 anos, conseguiu reunir 10 mil pessoas no local, segundo a WB Produções, que trouxe o show a Vitória.

Além dos hits eternizados na voz de Renato, o espetáculo ainda contou com uma homenagem a Marielle Franco, vereadora carioca assassinada no último dia 14. O público fez bonito ao responder em coro a palavra "presente" a cada momento que o ator protagonista, Bruce Gomlevsky, citava o nome da ex-parlamentar.