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Halloween

Fotojornalismo: Zumbis invadem o Centro de Vitória

Aproveitando o Dia das Bruxas,  o Instituto Goia organizou uma caminhada noturna no centro da Capital. Evento buscou valorizar espaços culturais e monumentos públicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 22:08

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 22:08

Quem passou pelo Centro de Vitória na noite desta quinta-feira (31) de Dia das Bruxas levou um susto ao se deparar com um grupo de zumbis andando pelas ruas. A atração, que não passa de uma brincadeira, faz parte do evento "caminhada noturna", organizado pelo Instituto Goia para promover a valorização do Centro Histórico da Capital.
O passeio contou com o apoio das secretarias de Estado da Cultura (Secult), e de Turismo (Setur) e a Municipal de Cultura de Vitória. Quem perdeu o evento ao vivo, pode dar uma espiada na galeria de fotos preparada por A Gazeta. É de arrepiar!

Halloween no Centro de Vitória

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