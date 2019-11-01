Fotojornalismo: Zumbis invadem o Centro de Vitória

Quem passou pelo Centro de Vitória na noite desta quinta-feira (31) de Dia das Bruxas levou um susto ao se deparar com um grupo de zumbis andando pelas ruas. A atração, que não passa de uma brincadeira, faz parte do evento "caminhada noturna", organizado pelo Instituto Goia para promover a valorização do Centro Histórico da Capital.
O passeio contou com o apoio das secretarias de Estado da Cultura (Secult), e de Turismo (Setur) e a Municipal de Cultura de Vitória. Quem perdeu o evento ao vivo, pode dar uma espiada na galeria de fotos preparada por A Gazeta. É de arrepiar!