Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Formemus: Abertas inscrições para showcase em conferência musical no ES

Músicos e bandas interessados em participar das seleções devem ficar atentos aos prazos

Publicado em 

15 mar 2019 às 21:19

Publicado em 15 de Março de 2019 às 21:19

Cena de bate-papo do Formemus 2018 Crédito: Luara Monteiro
O Formemus 2019 já tem data para começar. Neste ano, o evento acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Os músicos e bandas do Espírito Santo interessados em se apresentar nos showcases do evento devem ficar atentos às inscrições. 
O Showcase Instrumental já está com as inscrições abertas e seguem até o dia 18 de março. Serão selecionadas até quatro apresentações instrumentais de qualquer formato ou estilo, desde que autorais, para se apresentarem nos dois dias do evento.
O segundo showcase engloba cantores, grupos e bandas e contará, também, com quatro apresentações. As inscrições abrem na sequência, do dia 19 de março a 23 de abril. 
"E temos interesse de receber o maior número de inscrições possível. Desta vez, estamos com o Sérgio Benevenuto fazendo a curadoria da seleção e já temos mais de 80 fichas recebidas só no showcase instrumental. A inscrição é toda pela internet, o que também facilita", explica Daniel Morelo, que organiza a conferência ao lado de Simone Marçal.
É uma oportunidade dos músicos apresentarem seu trabalho para um público seleto do ramo musical além de formadores de opinião. Vale lembrar que os nomes selecionados para o showcase instrumental serão divulgados no dia 28 de março.
FORMEMUS
Formemus é uma conferência voltada para músicos, produtores, jornalistas, professores, estudantes, radialistas, empresários da música, do audiovisual, de games, entretenimento e interessados no mercado da música para apresentar novidades sobre o tema, bem como painéis de discussão e apresentações pocket. A inscrição para ir ao evento ainda será aberta. 
Segundo Morelo, a ideia neste ano é abranger ainda mais artistas e mostrar o potencial de cada um para o mercado. "A gente entende que nem sempre esse pessoal tem oportunidade de mostrar o próprio trabalho para muitos empresários e formadores de opinião. A ideia é mais ou menos essa", relata. O idealizador conta que, em 2019, o Formemus chega ao menos com o dobro de robustez e expectativas.
"Queremos mostrar toda a movimentação do mercado musical para os participantes, sejam expectadores ou colaboradores", conclui. Daniel frisa que esse segmento tem tido mudanças "de forma absurda", em suas próprias palavras, e tudo acaba influenciando as relações de trabalho.
"Cada vez são mais mercados. Hoje, a atuação vai do que é tradicional até música que toca em supermercado e games, então a amplitude dos debates que a gente vai trazer também será alta", finaliza.
SERVIÇO
Inscrições para os showcases do Formemus 2019
Showcase Instrumental
As inscrições para essa modalidade, que engloba artistas de orquestra ou instrumentais, podem ser feitas até o dia 18 de março. Clique aqui. 
Showcase
Nesta modalidade, podem se inscrever bandas, cantores e grupos. Para o showcase, as inscrições começam na terça, dia 19 de março, e vão até o dia 23 de abril. Clique aqui. 
Mais informações: (27) 3376-1674

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados