Festival de Jazz & Bossa 2019 movimentará Santa Teresa em junho

Novamente, Santa Teresa é palco para artistas internacionais da música. De 14 a 16 de junho, será realizada o 8º Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa. A programação mescla atrações de renome e infraestrutura para receber 1.300 pessoas sentadas para acompanharem os shows, que acontecem no Centro de Eventos da Cidade.
Os ingressos estão à venda na internet, sem taxas de conveniência, por R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Os valores se referem ao primeiro lote. Quem preferir, pode comprar o pacote para a sexta (14) e o sábado (15) - o domingo (16) tem entrada franca - por R$ 80 (meia) e R$ 150 (inteira).
Vale lembrar que a entrada no Santa Jazz é gratuita durante o dia. O evento irá contar ainda com a tradicional praça de alimentação, com opções de restaurantes e food trucks.
SHOWS
Na programação, a edição de 2019 leva ao palco muitas novidades. Entre as atrações internacionais estão os artistas Lucky Peterson, Tia Carroll e Big James, e as nacionais, Leila Pinheiro, Pascoal Meirelles, João Bosco, Arismar Espirito Santo, Kynnie Williams e Leila Maria.
Entre os destaques que subirão ao palco durante o festival estão o guitarrista e vocalista Lucky Peterson. Lucky tocou guitarra e teclados e fez turnê e gravou com artistas notáveis como: Etta James, Bobby Bland, Little Milton, Otis Rush, Kenny Neil e outros.
SERVIÇO:
8º Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa - SANTA JAZZ
Quando: 14 a 16 de junho
Abertura dos portões: 11h pela manhã e 20h à noite.
Ingressos: R$ 80 (inteira/1º lote) e R$ 40 (meia/1º lote). O passaporte para os dois dias sai a R$ 150 (inteira/1º lote) e R$ 80 (meia/1º lote). As entradas estão à venda no site www.blueticket.com.br
PROGRAMAÇÃO
14/06 (sexta-feira) - ACESSO PAGO
20h: Abertura portões
PALCO FAMES: 22h00 – 23h30
PALCO PRINCIPAL
21h: Leila Pinheiro e Fames Jazz Band
22h30: João Bosco
00h: Tia Carroll & Justgroove
01h30: Encerramento
15/06 (sábado) - ACESSO GRAUITO E PAGO
GRATUITO
11h: Abertura dos portões
PALCO FAMES
11h30: Coral Amunes
13h00: The Simi Brothers
PALCO PRINCIPAL
12h: Kynnie Williams
13h30: Arismar Espirito Santo
15h: Lucky Peterson
16h: Encerramento
PAGO
20h: Abertura portões
PALCO FAMES: 21h30 / 23h00 - A confirmar
PALCO PRINCIPAL
20h30: Camerata Sesi (Tributo Artur Maia)
22h00: Pascoal Meirelles
23h30: Lucky Peterson
01h00: Big James & The Simi Brothers
16/06 (domingo) - ACESSO GRATUITO
11h: Abertura portões
PALCO FAMES: 11h30 – 14h00
PALCO PRINCIPAL
12h30: Baobab Trio
14h30: Leila Maria
16h: Encerramento