Festival de Jazz & Bossa 2019 movimentará Santa Teresa em junho

Santa Jazz 2018 Crédito: Jocimar Montibeller / Divulgação

Novamente, Santa Teresa é palco para artistas internacionais da música. De 14 a 16 de junho, será realizada o 8º Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa. A programação mescla atrações de renome e infraestrutura para receber 1.300 pessoas sentadas para acompanharem os shows, que acontecem no Centro de Eventos da Cidade.

Os ingressos estão à venda na internet , sem taxas de conveniência, por R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Os valores se referem ao primeiro lote. Quem preferir, pode comprar o pacote para a sexta (14) e o sábado (15) - o domingo (16) tem entrada franca - por R$ 80 (meia) e R$ 150 (inteira).

Vale lembrar que a entrada no Santa Jazz é gratuita durante o dia. O evento irá contar ainda com a tradicional praça de alimentação, com opções de restaurantes e food trucks.

SHOWS

Na programação, a edição de 2019 leva ao palco muitas novidades. Entre as atrações internacionais estão os artistas Lucky Peterson, Tia Carroll e Big James, e as nacionais, Leila Pinheiro, Pascoal Meirelles, João Bosco, Arismar Espirito Santo, Kynnie Williams e Leila Maria.

João Bosco é uma das atrações do festival Crédito: Divulgação

Entre os destaques que subirão ao palco durante o festival estão o guitarrista e vocalista Lucky Peterson. Lucky tocou guitarra e teclados e fez turnê e gravou com artistas notáveis como: Etta James, Bobby Bland, Little Milton, Otis Rush, Kenny Neil e outros.

SERVIÇO:

8º Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa - SANTA JAZZ

Quando: 14 a 16 de junho

Abertura dos portões: 11h pela manhã e 20h à noite.

Ingressos: R$ 80 (inteira/1º lote) e R$ 40 (meia/1º lote). O passaporte para os dois dias sai a R$ 150 (inteira/1º lote) e R$ 80 (meia/1º lote). As entradas estão à venda no site R$ 80 (inteira/1º lote) e R$ 40 (meia/1º lote). O passaporte para os dois dias sai a R$ 150 (inteira/1º lote) e R$ 80 (meia/1º lote). As entradas estão à venda no site www.blueticket.com.br

PROGRAMAÇÃO

14/06 (sexta-feira) - ACESSO PAGO

20h: Abertura portões

PALCO FAMES: 22h00 – 23h30

PALCO PRINCIPAL

21h: Leila Pinheiro e Fames Jazz Band

22h30: João Bosco

00h: Tia Carroll & Justgroove

01h30: Encerramento

15/06 (sábado) - ACESSO GRAUITO E PAGO

GRATUITO

11h: Abertura dos portões

PALCO FAMES

11h30: Coral Amunes

13h00: The Simi Brothers

PALCO PRINCIPAL

12h: Kynnie Williams

13h30: Arismar Espirito Santo

15h: Lucky Peterson

16h: Encerramento

PAGO

20h: Abertura portões

PALCO FAMES: 21h30 / 23h00 - A confirmar

PALCO PRINCIPAL

20h30: Camerata Sesi (Tributo Artur Maia)

22h00: Pascoal Meirelles

23h30: Lucky Peterson

01h00: Big James & The Simi Brothers

16/06 (domingo) - ACESSO GRATUITO

11h: Abertura portões

PALCO FAMES: 11h30 – 14h00

PALCO PRINCIPAL

12h30: Baobab Trio

14h30: Leila Maria