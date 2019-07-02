Festival de Inverno leva Silva e Sergio Britto a Domingos Martins

Silva, cantor capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @silva

Domingos Martins continuam em alta no mês de julho. Campinho receber o tradicional Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, que, em 2019, chega a sua 26ª edição. As belezas naturais e o friozinho gostoso decontinuam em alta no mês de julho. Após a música eletrônica dar o tom em Pedra Azul, com o Cafe de La Musique , chegou a vez dereceber o tradicional, que, em 2019, chega a sua 26ª edição.

A atração, que acontece entre 12 e 21 de julho, tem como destaque as apresentações de Geraldo Azevedo, Silva, Tunai, Macacko e Sérgio Britto (Titãs) e Jeremias Reis, o vencedor do "The Voice Kids". O melhor é que os shows contam com entrada franca. Além disso, o festival também traz oficinas musicais e de produção cultural.

"Este ano, as atrações estão ainda melhores, com mais shows nacionais e artistas capixabas que já são tradicionais no evento. Sem dúvida, o queridinho desta edição é o cantor Silva, devido sua trajetória no Festival como frequentador das oficinas. A repercussão está sendo muito boa, os hotéis estão todos lotados", comemora a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer.

A gestora credita a longevidade do festival na força cultural da cidade e no investimento cada vez maior na formação de novos profissionais da música. "As oficinas são voltadas para as comunidades locais e músicos de todo o Estado, por isto que o Festival permanece no calendário, por causa dessa fundamentação pedagógica e cultural, não somente por conta das atrações musicais".

RAIZ

"Clássicos do Rock", com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Saulo Simonassi, abre os trabalhos prometendo música de qualidade logo no primeiro dia (12). Estreando nas serras capixabas, o cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo também se apresenta na sexta (12). Conhecido por sucessos como "Dia Branco", "Táxi Lunar" e "Dona da Minha Cabeça" e por parcerias com Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho, Geraldo traz o show "Solo Contigo", projeto em que reapresenta alguns dos momentos mais significativos de sua carreira, tocados no formato voz e violão.

Outro espetáculo esperado do festival é a apresentação do cantor capixaba Silva. Ex-aluno do Festival de Inverno - e um dos principais nomes da nova geração da MPB -, o intérprete mostra o show "Silva Canta Marisa", no sábado (13). A apresentação viaja por 31 anos de carreira de uma das vozes mais icônicas do Brasil, Marisa Monte. No cardápio, faixas como "Ainda Lembro", "Beija Eu", "Não Vá Embora", "Infinito Particular" e "Noturna", parceria de Silva e seu irmão Lucas Silva com Marisa, indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

SÉRGIO SAMPAIO E RAUL

Pela primeira vez juntos, Gustavo Macacko e Sérgio Britto, integrante do Titãs, preparam um show especial para o Festival de Inverno, no dia 18. Em "Rock e Poesia nas Montanhas", os artistas trazem faixas do ex-integrante da banda Símios e músicas de seu novo trabalho, "Humanifesta". Além disso, Sérgio Britto entoa "lendas" dos Titãs, como "Epitáfio", "Homem Primata" e "Go Back". A apresentação ainda programou homenagens à música de Raul Seixas e de Sérgio Sampaio. Macacko, recentemente, fez um post sobre a parceria com Sérgio Britto em seu Instagram.

CURSOS

Os cursos e oficinas do Festival de Domingos Martins são sempre uma atração à parte. Na edição deste ano, serão ofertadas 20 oficinas e um workshop: Prática de Orquestra, Canto Popular, Harmonia/Improvisação, Música de Câmara, Prática de Big Band, Acordeon, Bateria, Contrabaixo, Contrabaixo Acústico, Guitarra, Percussão Sinfônica, Piano Popular, Saxofone, Trompete, Viola Caipira, Violão, Violino, Violino/Viola, Violoncelo, Prática de Metais (Melgaço), e o Workshop de Contrabaixo e Prática de Conjunto.

Podem participar pessoas acima de 16 anos. Cada aluno poderá se inscrever em até duas oficinas, desde que sejam uma instrumental e a outra prática de conjunto ou prática de canto. As oficinas custam R$ 60. Em tempo: o aluno que efetivar sua inscrição deverá ter conhecimento técnico do instrumento e nível de leitura musical. As inscrições seguem até domingo (7) no site oficial do festival

PROGRAMAÇÃO

06 de julho - Sábado

12h30 às 22h: Concurso Palco Livre – Rua de Lazer

07 de julho – Domingo

12h30 às 18h: Concurso Palco Livre – Rua de Lazer

12 de julho – Sexta-Feira

19h: Grupo Cultural Martinense - Ruas da Cidade

20h: Abertura Oficial – Palco Principal

20h30: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e Saulo Simonassi - Concerto Clássicos do Rock – Palco Principal

22h: MB Trio – FAMES - Palco Coreto

00h: Geraldo Azevedo - Palco Principal

13 de julho - Sábado

10h: Lançamento do livro "A Lenda do Lagarto Azul", de Jonas Reis – Biblioteca Municipal

12h às 23h: Palco Livre – Rua de Lazer

12h: Betho Penedo e Banda Gauche – Palco Principal

14h: Grupo Folclórico Pietra Azzurra - Palco Coreto

15h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Principal

17h: Grupo de Metais Acorde - Palco Coreto

18h: No seu Abracinho - MPB para Crianças - Palco Principal

20h: Pop & Jazz Orquestra – IFES - Palco Coreto

22h: Silva canta Marisa - Palco Principal

00h: Marcos Aço Doce - Palco Principal

14 de julho – Domingo

12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Coral Viva Você – SEDU - Palco Coreto

13h: Santria - Palco Coreto

14h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal

14h às 16h: Workshop de Contrabaixo - Ney Conceição - Auditório do Centro Cultural

15h: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho - Palco Coreto

16h às 18h: Workshop de Prática de Conjunto – Ney Conceição - Auditório do Centro Cultural

16h: Vale Música Jazz Band: Show Divas do Jazz - Palco Principal

18h: Pedro Paulo e Banda - Palco Coreto

20h: Banda Sinfônica Vale Música: Concerto “Viva Tim Maia” - Palco Principal

21h30: Tunai – Show "40 horas Agora" - Palco Principal

15 de julho – Segunda-Feira

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Big Band - Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde" - Palco Principal

20h: Concerto Professores do Festival – Música Erudita - Palco Coreto

22h: Banda Trivius "Prata da Casa" - Palco Principal

16 de julho – Terça-Feira

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Coro Jovem - Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde" - Palco Principal

20h: Concerto Professores do Festival - Música Brasileira - Palco Coreto

22h: Rogerinho do Cavaco e Banda - Palco Principal

17 de julho – Quarta-Feira

18h: Palestra "Literatura e Música" com o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves – Biblioteca Municipal

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Show dos Professores - Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde" - Palco Principal

20h: Duda Felippe - Palco Coreto

22h: Rodrigo Santos (ex-Barão vermelho) e Saulo Simonassi - Palco Principal

18 de julho – Quinta-Feira

18h às 20h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Concerto Grupo de Percussão Sinfônica – FAMES - Palco Coreto

20h: Quinteto de Metais de Domingos Martins - Palco Principal

21h: Concerto Professores do Festival – Fusion - Palco Coreto

22h: Macacko e Sérgio Britto (Titãs) - "Rock e Poesia nas Montanhas" - Palco Principal

19 de julho – Sexta-Feira

18h às 24h: Audição dos alunos - Rua de Lazer

18h: Audição dos alunos - Prática de Metais (Melgaço) - Palco Principal

19h: Audição dos alunos - Prática de Big Band - Palco Coreto

20h: Audição dos alunos - Prática de Orquestra - Palco Coreto

21h30: Diego Lyra e AMMOR - Palco Principal

00h: Duets - Palco Principal

20 de julho – Sábado

12h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Choro Cantado - Palco Coreto

14h: Camerata IFES e Coral Encantar do Hospital Evangélico de Vila Velha - Palco Principal

16h: Grupo Folclórico Rheinland - Palco Coreto

17h: Coral do Tribunal de Contas do Espírito Santo - Palco Principal

18h: Banda The Old Brothers - Palco Coreto

20h: Cinco Nós - Palco Principal

22h: Jackson Lima e Banda - Palco Principal

00h: Sandrera com participação de Sylvio Passos tocando Raul Seixas - Palco Principal

21 de julho – Domingo

12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Orquestra de Violões Bom Pastor - Palco Principal

14h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto

16h: Grupo Folclórico Blütenblatter - Palco Principal

17h: Eden Acordeon – Cantos Populares - Palco Coreto

19h: Grupo Folclórico Blumen der Erde - Palco Coreto

20h: Banda da Polícia Militar do ES com participação especial de Jeremias Reis ("The Voice Kids") - Palco Principal

Oficinas e professores do 26º Festival de Inverno de Domingos Martins

- Prática de Orquestra: Marcos Rangel (BA)

- Canto Popular: Vanessa Moreno (SP)

- Harmonia/Improvisação: Guilherme Ribeiro (SP)

- Música de Câmara: Fausto Borém (MG)

- Prática de Big Band: Rui Carvalho (Portugal)

- Acordeon: Estevão Ewald (ES)

- Bateria: Igor Willcox (SP)

- Contrabaixo: Glécio Nascimento (SP)

- Contrabaixo Acústico: Fausto Borém (MG)

- Guitarra: Daniel Santiago (SP)

- Percussão Sinfônica: Ronni Kot Wensell (Dinamarca)

- Piano Popular: Hércules Gomes (SP)

- Saxofone: Marcelo Coelho (SP)

- Trompete: Rubinho Antunes (SP)

- Viola Caipira: Eduardo Ramos (ES)

- Violão: Alessandro Pennezzi (SP)

- Violino: Pedro Della Rolle (SP)

- Violino/Viola: João Felipe da Fraga (ES)

- Violoncelo: Milene Aliverti (RS)

- Prática de Metais – Melgaço: Louis Illenseer (RS)