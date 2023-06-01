Festa de Caboclo Bernardo agita fim de semana em Regência; veja programação

O músico Amaro Lima é uma das atrações da Festa de Caboclo Bernardo Crédito: Redes sociais

A história de um pescador, conhecido como Caboclo Bernardo, que se tornou um herói depois de salvar 172 marinheiros naufragados, venceu o tempo, avançou gerações, e atualmente é motivo de festa na vila de Regência, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A edição deste ano do evento começa nesta sexta-feira (2) e, diferentemente das outras vezes, vai durar dois fins de semana, misturando arte e música, com atrações nacionais e locais.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo de Linhares, são esperadas mais de 10 mil pessoas para curtir a festa, que terá show nacional com a banda de reggae Tribo de Jah, além das apresentações regionais de Fogo na Coisa, Amaro Lima e Rock 80. Ainda segundo a secretaria, 90% das hospedagens na região já foram preenchidas.

Após o salvamento que ocorreu em 1887, Caboclo Bernardo chegou a receber uma medalha de ouro da Princesa Isabel. Em Regência, a memória da história do pescador é preservada no museu local e em outros pontos históricos de homenagem espalhados pela vila.

Os shows programados para este ano vão ocorrer na praça de Regência, em frente a um desses monumentos, os bustos de Caboclo Bernardos e de Seu Miúdo, conhecido como o "guardião do Caboclo". Como uma estratégia da organização para movimentar ainda mais a região, o evento foi expandido para durar dois finais de semana.

Confira a programação para este final de semana:

Sexta-feira (2)

20h – Banda Rock 80 (palco)

22h30 – Amaro Lima (palco)

Sábado (3)

8h – Torneio Caboclo Bernardo (campo de futebol)

10h – Abertura da tenda cultural com exposição de produtos locais e oficina de casaca (tenda cultural)

11h – Roda de conversa – Guardião dos ancestrais (tenda cultural)

14h30 – Madson (tenda cultural)

16h – Roda de capoeira (tenda cultural)

20h – Banda Fogo na coisa

22h30 – Banda Tribo de Jah