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Em homenagem ao herói

Festa de Caboclo Bernardo agita fim de semana em Regência; veja programação

Evento começa na sexta-feira (2) e vai contar com show nacional da banda de reggae Tribo de Jah, além de Fogo na Coisa, Amaro Lima e Rock 80
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 jun 2023 às 19:45

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 19:45

Capixaba da gema, o músico Amaro Lima é uma das atrações da Festa de Caboclo Bernardo
O músico Amaro Lima é uma das atrações da Festa de Caboclo Bernardo Crédito: Redes sociais
A história de um pescador, conhecido como Caboclo Bernardo, que se tornou um herói depois de salvar 172 marinheiros naufragados, venceu o tempo, avançou gerações, e atualmente é motivo de festa na vila de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A edição deste ano do evento começa nesta sexta-feira (2) e, diferentemente das outras vezes, vai durar dois fins de semana, misturando arte e música, com atrações nacionais e locais.
De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo de Linhares, são esperadas mais de 10 mil pessoas para curtir a festa, que terá show nacional com a banda de reggae Tribo de Jah, além das apresentações regionais de Fogo na Coisa, Amaro Lima e Rock 80. Ainda segundo a secretaria, 90% das hospedagens na região já foram preenchidas.
Após o salvamento que ocorreu em 1887, Caboclo Bernardo chegou a receber uma medalha de ouro da Princesa Isabel. Em Regência, a memória da história do pescador é preservada no museu local e em outros pontos históricos de homenagem espalhados pela vila.
Os shows programados para este ano vão ocorrer na praça de Regência, em frente a um desses monumentos, os bustos de Caboclo Bernardos e de Seu Miúdo, conhecido como o "guardião do Caboclo". Como uma estratégia da organização para movimentar ainda mais a região, o evento foi expandido para durar dois finais de semana.

Confira a programação para este final de semana:

Sexta-feira (2)
  • 20h – Banda Rock 80 (palco)
  • 22h30 – Amaro Lima (palco)
Sábado (3)
  • 8h – Torneio Caboclo Bernardo (campo de futebol)
  • 10h – Abertura da tenda cultural com exposição de produtos locais e oficina de casaca (tenda cultural)
  • 11h – Roda de conversa – Guardião dos ancestrais (tenda cultural)
  • 14h30 – Madson (tenda cultural)
  • 16h – Roda de capoeira (tenda cultural)
  • 20h – Banda Fogo na coisa
  • 22h30 – Banda Tribo de Jah
Domingo (4)
  • 10h – Apresentações culturais
  • 10h – Chegada da caminhada e passeio ciclístico Caboclo Bernardo

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