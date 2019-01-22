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MÚSICA

Fábio Assunção faz acordo para doar dinheiro de música sobre ele

Valores arrecadados vão para instituições que tratam dependentes químicos e alcoólicos

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 17:17

Publicado em 

22 jan 2019 às 17:17
22/01/2019 - Fábio Assunção diz que arrecadações das músicas irão ser doadas Foto: Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Fábio Assunção fez um acordo com os músicos Gabriel Bartze e Bruno Magnata, da banda La Fúria, autores de uma música que leva seu nome e fala sobre sua dependência química e alcoólica.
Segundo Fábio Assunção, todo o valor arrecadado com a música será doado para duas instituições, ainda não definidas, que tratam dependentes químicos e alcoólicos. 
A música intitulada "Fábio Assunção" traz em sua letra os dizeres "Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar locão".
"Antes de qualquer coisa eu preciso falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamourização ou zueira com a nossa dor. Minha preocupação é com quem sente na pele a dor de ser quem é. Com as suas famílias", disse o ator em vídeo publicado no seu Instagram, nesta terça (22).
"Para além disso, eu quero dizer que jamais me passou pela cabeça censurar a criatividade das pessoas, quando vi a tal zueira tomar proporções gigantescas como a música. Mas entre não censurar e deixar de conscientizar, existe um abismo que não me conforta", completou o ator.
Gabriel Bartz, que canta a música, também explicou sobre a conversa que teve com o ator:
"O Fábio Assunção entrou em contato comigo por causa da minha música 'Fábio Assunção'. É a pessoa mais da hora com quem já troquei ideia. É muito inteligente, tá ligado? Ele veio com a proposta de doar o dinheiro arrecadado com a música nas plataformas digitais para instituições que cuidam de pessoas que sofrem com dependência química. Pensei: 'Mano, que atitude da hora!"
Veja o vídeo de Gabriel Bartz sobre o caso:

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