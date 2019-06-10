Fã alcança recorde e assiste 'Vingadores: Ultimato' mais de 103 vezes

Um fã de super-heróis chamado Augustin Alanis conseguiu assistir ao filme "Vingadores: Ultimato" 103 vezes. Com isso, ele alcançou o recorde de Tony Mitchell, outro fã, que chegou a entrar para o Guiness Book ao ver o longa anterior, "Vingadores: Guerra Infinita" também 103 vezes. Para quebrar o recorde de Mitchell, Alanis ainda planeja ir mais vezes ao cinema.
Parte dos fãs que reagiram a essa notícia querem ver um outro recorde. Há uma torcida para que o longa da Marvel bata o recorde da produção de James Cameron, que chegou exatamente aos US$ 2.787.965.087 em todo o mundo (R$ 10,7 bilhões), em 2009. O último filmes dos 'Vingadores' fechou este último fim de semana com US$ 2.730.565.940. A diferença é pouco mais de US$ 57 milhões em arrecadação.
"Avatar" está em primeiro lugar entre os filmes mais vistos, no mundo. Ele tirou o lugar de Titanic, tambem de James Cameron, no ano seguinte ao seu lançamento. "Titanic" ficou 13 anos no primeiro lugar.
Na sequência, a Marvel conseguiu derrubar "Titanic" do segundo lugar no ranking entre os filmes mais vistos da história. O diretor do filme de 1997 não perdeu a piada e aproveitou para elogiar os produtores de "Os Vingadores: Ultimato" pelo feito.
Com a imagem do logotipo dos Vingadores afundando o Titanic, Cameron escreveu no Twitter: "Para Kevin e todos da Marvel: Um iceberg afundou o Titanic real, mas foi preciso surgir os Vingadores para afunda o meu 'Titanic'", brincou o diretor.