Especial 'Game of Thrones': Resumos de todas as temporadas

Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em cena da 8ª temporada de 'Game of Thrones' Crédito: HBO / Divulgação

O inverno chegou. E ele tem um dragão de gelo, um exército de mortos vivos, gigantes e... bem, por enquanto ninguém sabe o que o Rei da Noite quer, então temos que especular o que vai acontecer na última temporada de Game of Thrones.

A 8ª temporada da série estreia no dia 14 de abril, mas para você não precisar rever tudo que a HBO já botou na tela sobre Westeros, fizemos um resumo de todas as temporadas de Game of Thrones até aqui, com os fatos mais importantes, as decisões erradas, os tropeços, traições e mortes dos personagens — você pode navegar no menu acima para relembrar todos os anos, ou simplesmente ir rolando a tela.

A temporada final terá apenas seis episódios (ainda tem muita coisa para contar, então é compreensível a apreensão generalizada dos fãs). Mas não é demais lembrar que Game of Thrones é a série com mais prêmios Emmy na história, com 47, incluindo melhor drama em três ocasiões. Ainda dá tempo de ficar por dentro de tudo o que aconteceu em Westeros até aqui.

O que aconteceu em cada temporada?

TEMPORADA 1

Inspirada no livro A Guerra dos Tronos, o primeiro da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, a primeira temporada de Game of Thrones estreou no dia 17 de abril de 2011 e apresentou muitos dos personagens que, se não estão vivos, sofreram mortes inesquecíveis. SAIBA MAIS AQUI.

TEMPORADA 2

Com um orçamento 15% maior do que a primeira temporada (US$ 69 milhões), o segundo ano de Game of Thrones estreou em primeiro de abril de 2012, e foi inspirado principalmente no livro A Fúria dos Reis, o segundo da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. David Benioff e D.B. Weiss são os showrunners da produção. SAIBA MAIS AQUI.

TEMPORADA 3

A terceira temporada de Game of Thrones estreou no dia 31 de março de 2013 e foi baseada na primeira metade de A Tormenta das Espadas, o terceiro livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin. SAIBA MAIS AQUI.

TEMPORADA 4

A quarta temporada de Game of Thrones é baseada, em sua maior parte, na segunda metade do livro A Tormenta das Espadas, mas também tem material de O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, quarto e quinto livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. A temporada estreou em 6 de abril de 2014. SAIBA MAIS AQUI.

TEMPORADA 5

A quinta temporada de Game of Thrones é inspirada nos livros O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, quarto e quinto da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. Os livros acompanham personagens diferentes no mesmo período de tempo. A temporada estreou no dia 12 de abril de 2015, e se tornou a recordista de Emmys para o mesmo ano de uma série, com 12 estatuetas, incluindo melhor drama. SAIBA MAIS AQUI.

TEMPORADA 6

A sexta temporada de Game of Thrones é inspirada nos eventos do livro Os Ventos do Inverso, sexto livro da série de George R. R. Martin, ainda não lançado, e também em O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, quarto e quinto da série As Crônicas de Gelo e Fogo. O sexto ano da série estreou no dia 24 de abril de 2016. SAIBA MAIS AQUI.

TEMPORADA 7