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SÉRIE

Especial 'Game of Thrones': A primeira temporada

A marcante saga de Ned Stark e as primeiras grandes demonstrações de poder de Daenerys Targaryen foram os destaques do primeiro ano da série

Publicado em 11 de Março de 2019 às 17:50

Publicado em 

11 mar 2019 às 17:50
15/03/2019 - Game Of Thrones: Ned Stark no Trono de Ferro Crédito: Divulgação/HBO
Inspirada no livro A Guerra dos Tronos, o primeiro da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, a primeira temporada de Game of Thrones estreou no dia 17 de abril de 2011 e apresentou muitos dos personagens que, se não estão vivos, sofreram mortes inesquecíveis.
Com uma dúzia de indicações ao Emmy, a temporada levou dois prêmios: Peter Dinklage (Tyrion Lannister, ator coadjuvante em série de drama) e melhor abertura.
Os Stark
A primeira temporada conta a história de vários meses no reino ainda pacífico de Westeros, conforme o longo verão se aproxima do seu fim.
Eddard Stark (Ned) recebe o convite do amigo, rei Robert Baratheon, para se mudar de Winterfell para Porto Real e servir como Mão do Rei depois da morte de Jon Arryn. Ned aceita a proposta com intenções de investigar a morte de Arryn, seu mentor, depois de receber informações de que ele na verdade foi assassinado.
15/03/2019 - Game Of Thrones: a família Stark, sem a presença de Arya Crédito: Divulgação/HBO
Em Porto Real, Ned se alia a Petyr Baelish (Mindinho), que viria a se tornar o grande traidor de toda a série. Ned também descobre que os filhos de Cersei Lannister, então a Rainha, não são de Robert, o que os impediria de assumir o Trono de Ferro. Acusado de trair a coroa, Ned é preso, e depois forçado por Cersei a mentir sobre sua traição e jurar fidelidade à Patrulha da Noite.
O novo Rei Joffrey Lannister, porém, exerce um ato de crueldade ao mandar decapitar Ned. A prisão e a morte de Ned, as informações e as tramas de Mindinho desencadeiam a Guerra dos Cinco Reis (Joffrey, Robb Stark, Renly e Stannis Baratheon e Balon Greyjoy, rei das Ilhas de Ferro).
>> ESPECIAL GAME OF THROMES: Resumo de todas as temporadas
Jon Snow e a Muralha
Revoltado com seu status de bastardo em Winterfell, Jon Snow decide se unir à Patrulha da Noite, grupo de soldados que defende a Muralha (e o resto de Westeros) dos invasores do Norte (os moradores selvagens, mas é necessário lembrar que a primeira cena de toda a série mostra personagens secundários descobrindo a presença dos Caminhantes Brancos).
Jon e Sam Tarlly começam a amizade que perdura até a última temporada, e terá importância fundamental no desenvolvimento dos últimos episódios.
15/03/2019 - Game Of Thrones: Jon Snow (Kit Harrington) e seu lobo Ghost, vivo até hoje Crédito: Divulgação/HBO
Os Targaryen
Enquanto isso, no continente de Essos, os exilados da Casa Targaryen, que Robert depôs do Trono do Ferro, planejam retornar para Westeros e derrotar os Baratheon/Lannister.
Viserys Targaryen faz sua irmã Daenerys se casar com Khal Drogo, o líder de um enorme exército Dothraki. Apesar do casamento começar difícil para a nova Khaleesi, ela e Drogo se entendem e sentimentos crescem entre os dois - ele mata o irmão abusivo dela e promete ajudá-la a chegar a Westeros até que é ferido em batalha e acaba morrendo depois da magia mal sucedida de uma bruxa convocada por Daenerys.
15/03/2019 - Game Of Thrones: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) com seus ovos de dragão na primeira temporada de 'Game of Thrones' Crédito: Divulgação/HBO
Sem apoio dos Dothraki e desesperançosa, Daenerys arma a possibilidade de chocar os ovos de dragão e faz nascer as três criaturas, provando seu valor para os remanescentes e se transformando na Mãe de Dragões.
Confira o trailer da primeira temporada

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