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Literatura

Escritora Kátia Fialho lança 3ª edição do livro Minha Cariacica

Obra destinada ao público infantil terá live de lançamento será na próxima quarta-feira (29)

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2021 às 12:06
O livro
O livro "Minha Cariacica", de Kátia Fialho Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira (29), a autora Kátia Fialho, que ocupa a cadeira nº 8 na Academia Cariaciquense de Letras, fará uma live para o lançamento da terceira edição de seu livro Minha Cariacica, destinado ao público infantil dos primeiros anos do ensino fundamental.
A obra de cunho paradidático que já foi adotada por três escolas da rede privada de ensino do município trata de temas como empreendedorismo, meio ambiente, democracia, tradições e cultura popular da cidade, além de traçar um panorama do início de sua história e de temas atuais como o respeito às diferenças.
A escritora Kátia Fialho
A escritora Kátia Fialho Crédito: Ueliton Santos/Divulgação
Além do livro impresso, os leitores que adquirirem um exemplar desta edição terão acesso ao videolivro com conteúdo acessível a pessoas com deficiência visual ou baixa visão, disponível através da tecnologia QR Code.
  • LANÇAMENTO DA 3ª EDIÇÃO DO LIVRO "MINHA CARIACICA", DE KÁTIA FIALHO
  • Quando: 29/09 (quarta-feira), 19h
  • Onde: nos canais da Editora Formar
  • Valor de pré-venda da obra (até 30/09): R$ 39,00 + R$ 5,00 de frete fixo para toda a Grande Vitória.

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