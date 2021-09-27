Escritora Kátia Fialho lança 3ª edição do livro Minha Cariacica

O livro "Minha Cariacica", de Kátia Fialho Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (29), a autora Kátia Fialho, que ocupa a cadeira nº 8 na Academia Cariaciquense de Letras, fará uma live para o lançamento da terceira edição de seu livro Minha Cariacica, destinado ao público infantil dos primeiros anos do ensino fundamental.

A obra de cunho paradidático que já foi adotada por três escolas da rede privada de ensino do município trata de temas como empreendedorismo, meio ambiente, democracia, tradições e cultura popular da cidade, além de traçar um panorama do início de sua história e de temas atuais como o respeito às diferenças.

A escritora Kátia Fialho Crédito: Ueliton Santos/Divulgação

Além do livro impresso, os leitores que adquirirem um exemplar desta edição terão acesso ao videolivro com conteúdo acessível a pessoas com deficiência visual ou baixa visão, disponível através da tecnologia QR Code.