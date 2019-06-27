Escritora capixaba usa ironia em poemas sobre uso excessivo das redes

Foi de um problema muito comum a todos que vivem na sociedade atual que surgiu a ideia de “As Redes Sociais Foderam Com a Minha Vida”, plaquete de poesias de autoria da escritora capixaba Luiza Sposito Vilela. A publicação será lançada amanhã, das 18h às 21h, no Café Leve, na Praia do Canto, em Vitória.

Em 24 páginas de um mini-livro artesanal, Luiza lança mão de ironia e lirismo para falar da relação de sua geração – a de trinta e poucos anos – com a transição do mundo analógico para o digital, refletindo principalmente sobre como o excesso de uso das redes pode atrapalhar relacionamentos, o trabalho e a vida em geral.

Formada em Letras pela PUC–Rio e mestre com estudos sobre poesia brasileira contemporânea, Luiza escolheu expurgar as questões pessoais sobre as redes sociais com a escrita. Juntou-se recentemente a um grupo de mulheres escritoras e, paralelamente, tratava em análise seu problema com o fato de perder muito tempo online.

“Pensava no quanto tinha que estar disponível demais para os outros, no quanto perdia tempo. Um dia fui passear com o cachorro sem meu celular e me veio uma frase na cabeça. Quando cheguei em casa, botei no caderno e quando vi, tinha vários escritos sobre esse tema”, diz, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

Para a escritora, a publicação é um relato de uma vitória pessoal conquistada no consultório da analista, que foi inclusive homenageada com dois poemas. “Como costumam dizer, tem uma hora que a tampa voa (risos). Agora estou escrevendo à beça. Fiquei um pouco apegada aos poemas, apesar de ter um romance inacabado, e espero lançar um livro maior”, conclui.

LEIA

As Redes Sociais Foderam Com a Minha Vida

Luiza S. Vilela. 7Letras, 24 páginas. Quanto: R$ 20.