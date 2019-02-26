Escolas de samba pedem punição para Piedade e Novo Império

Piedade e Novo Império no Carnaval de Vitória 2019: escolas pedem punição após suposto erro Crédito: Montagem Gazeta Online

Piedade e Novo Império, que foram segunda e penúltima escolas a desfilarem na passarela do samba no último sábado (23), estão sendo alvo de críticas das colegas de Grupo Especial, Boa Vista, Pega no Samba, Jucutuquara, Imperatriz do Forte e MUG, que pedem uma punição às duas agremiações por conta de um suposto erro delas ao entrarem no Sambão do Povo.

Em ofício enviado à Liga do Grupo Especial (Liesge) do Carnaval de Vitória, as agremiações destacam que o regulamento determina que as escolas posicionem seus carros alegóricos em local pré-definido quando os desfiles começam na passarela do samba.

Na acusação, os carros-alegóricos da Piedade e Novo Império só chegaram ao Sambão na hora dos seus respectivos desfiles, o que faria cada uma das escolas perder três pontos como punição - o que também está previsto no mesmo regulamento.

O OFÍCIO

De acordo com o ofício, ao qual a reportagem do Gazeta Online teve acesso, o regulamento diz: "A concentração das Escolas de Samba será feita nas Avenidas Dario Lourenço de Souza e Nair de Azevedo Silva, até o Sambão do Povo; Ainda que a escola precedente não tenha posicionado todos os seus "carros" em cumprimento do caput deste artigo, nenhuma agremiação poderá ter a iniciativa de movimentar suas alegorias. Esta é uma situação que requer a interferência exclusiva do Diretor de Carnaval da Liesge, por iniciativa própria ou por demência da concorrente que perceber o descumprimento. A agremiação fica obrigada a posicionar todas suas alegorias no local indicado pelo Diretor de Carnaval ou pela Comissão de Concentração. O desrespeito a este parágrafo será penalizado com a perda de 03 (três) pontos".

VEJA DOCUMENTO | Ofício enviado à Liesge [PDF]

"O CARRO ENTROU QUANDO TINHA QUE ENTRAR"

Questionado, o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, relata que "o carro das escolas entrou quando tinha que entrar", em suas próprias palavras. De acordo com ele, quem cuidou desses trâmites foi ele, pessoalmente.

"Fiquei 72h acordado para que eu mesmo pudesse cuidar de tudo. Eu estava lá e vi. Não foi nem comissão que cuidou disso, fui eu", destaca.

Segundo Edvaldo, ele recebeu o ofício nesta terça-feira (26) - um dia antes da apuração do Carnaval de Vitória, que neste ano acontece na quarta (27) no próprio Sambão do Povo - e já está preparando uma resposta: "Eles entregaram o documento, mas não tem nada daquilo. O problema todo é que criticam a administração em tudo. Aconteceu tudo organizado, como tinha que ser".

O presidente diz que na quarta-feira que antecedeu o desfile do Grupo Especial no Carnaval de Vitória foi combinado que a Novo Império e Piedade posicionariam suas alegorias na hora de seus desfiles por motivos outros, como arranjo de carros. "Isso é uma briga política", taxou Edvaldo, sobre o ofício que foi encaminhado à liga.