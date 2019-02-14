Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval de Vitória 2019

Escolas de samba capixabas promovem últimos ensaios antes do desfile

Alguns eventos chegam em ritmo de festa grande, como a Boa Vista, que trará Mumuzinho
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

13 fev 2019 às 21:38

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 21:38

Algumas escolas ainda farão seus ensaios técnicos no Sambão, além das festas nas quadras Crédito: Divulgação
Os tamborins continuam esquentando para fazer bonito na folia capixaba. Na reta final para os desfiles no Sambão do Povo, marcados para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro, as escolas de samba realizam seus últimos ensaios abertos ao público. 
Alguns eventos chegam em ritmo de festa grande, com direito a atração nacional. É o caso da Independente de Boa Vista, que traz o sambista Mumuzinho, no último ensaio-show, realizado nesta sexta-feira (15), na quadra da escoa, em Itaquari. Bateria Águia Furiosa, Emerson Xumbrega, Cozinha Capixaba e DJs complementam a programação da festa marcada para às 22h.
Cantor Mumuzinho é atração do último ensaio da Boa Vista Crédito: Marcos Hermes/Divulgação
Vale lembrar que no sábado (16), também é o último dia dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, em Mario Cypreste. Mocidade Unida da Glória (MUG), Piedade e Independentes de São Torquato afinam seus desfiles a partir das 20h. No mesmo dia, a Independentes de São Torquato ainda será atração no Bailinho do Divino, em Jardim da Penha, a partir das 15h30.
A Unidos de Jucutuquara se despede dos ensaios com o Baile de Máscaras, neste sábado (16), com direito a toda velha guarda presente no Mercado São Sebastião. O Grupo Sociedade Livre do Samba também se apresentará no evento, que começa às 19h.
No domingo (17), também é dia de preparar os pés para sambar. MUG, Piedade, Novo Império e Imperatriz do Forte realizam ensaios. O encontro derradeiro ficará por conta da Unidos da Piedade que, na terça-feira (19), fará a tradicional "Descida da Rua 7". Animado para sambar antes da folia capixaba? Confira o roteiro de ensaios abaixo.
BOA VISTA 
- 15/02: Último Ensaio-Show, com show completo de MUMUZINHO, na quadra da escola - R. Muniz Freire, 55 - Itaquari, Cariacica
Horário: 22h. Atrações: Mumuzinho, Bateria Águia Furiosa, Emerson Xumbrega, Cozinha Capixaba (Leley, Sué, Andrinho, Maycon Sarmento), DJ Nenenzão, DJ Flavinho, Rainha Fabíola Monteiro e todos os segmentos.
Ingressos: R$ 30,00 (pista), R$ 50,00 (camarote) e R$ 100,00 (lounge), valores referentes a meia-entrada e 2° lote. Vendas pelo site Blueticket e pontos fixos: Ademar Cunha / Rede Jackeline Jóias / Country Ville.
Informações: (27) 99925-1116
INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO
- 16/02: Bailinho do Divino Botequim, em Jardim da Penha, às 15h30 - Entrada gratuita.
- 16/02: Ensaio Técnico, no Sambão do Povo, às 20h - Entrada gratuita.
NOVO IMPÉRIO
- 17/02: Ensaio Geral com Emerson Dias, às 19h, na quadra da escola -  Av. Santo Antônio - Caratoíra, Vitória
Atrações: Emerson Dias (intérprete da Salgueiro), Orquestra Capixaba de Percussão e DJ Obelix. Ingressos: R$ 10,00.
IMPERATRIZ DO FORTE
- 17/02: Arrastão da Imperatriz do Forte, Concentração na Rua Ormando Aguiar (em frente ao Cajum) às 17h
Atrações: Bateria da Escola e todos segmentos.
UNIDOS DE JUCUTUQUARA
- 16/02: O último ensaio da Jucutuquara será especial, a Velha Guarda juntos com os destaques irão promover um BAILE DE MÁSCARAS, as partir das 19h, no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara.
Atrações: Grupo Sociedade Livre do Samba, Bateria da Jucutuquara, Kleber Simpatia e grupo musical, baianas, passistas, destaques e velha guarda. Obs: Até às 20h entrada gratuita, após Ingressos: R$ 10,00.
MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)
- 16/02: Ensaio Técnico, no Sambão do Povo, às 20h - Entrada gratuita.
- 17/02: Show da MUG, às 20h, na quadra da escola - R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha 
Atrações: Baianas, Passistas, Thiago Brito e Grupo Musical, Bateria Pura Ousadia, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira e DJ Pato. Ingressos: R$ 15,00
UNIDOS DA PIEDADE
- 16/02: Ensaio Técnico, no Sambão do Povo, às 20h - Entrada gratuita.
- 17/02: Ensaio Geral + Regional da Nair às 16h, na Quadra da Piedade (R. Graciano Neves, 582 - Centro, Vitória) - Entrada gratuita.
- 19/02: Descida da Rua 7 às 19h. Saída da Quadra da Piedade (R. Graciano Neves, 582 - Centro, Vitória) - Entrada gratuita.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval carnaval 2019
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados