Escolas de samba capixabas promovem últimos ensaios antes do desfile

Algumas escolas ainda farão seus ensaios técnicos no Sambão, além das festas nas quadras Crédito: Divulgação

Os tamborins continuam esquentando para fazer bonito na folia capixaba. Na reta final para os desfiles no Sambão do Povo, marcados para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro, as escolas de samba realizam seus últimos ensaios abertos ao público.

Alguns eventos chegam em ritmo de festa grande, com direito a atração nacional. É o caso da Independente de Boa Vista, que traz o sambista Mumuzinho, no último ensaio-show, realizado nesta sexta-feira (15), na quadra da escoa, em Itaquari. Bateria Águia Furiosa, Emerson Xumbrega, Cozinha Capixaba e DJs complementam a programação da festa marcada para às 22h.

Cantor Mumuzinho é atração do último ensaio da Boa Vista Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

Vale lembrar que no sábado (16), também é o último dia dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, em Mario Cypreste. Mocidade Unida da Glória (MUG), Piedade e Independentes de São Torquato afinam seus desfiles a partir das 20h. No mesmo dia, a Independentes de São Torquato ainda será atração no Bailinho do Divino, em Jardim da Penha, a partir das 15h30.

A Unidos de Jucutuquara se despede dos ensaios com o Baile de Máscaras, neste sábado (16), com direito a toda velha guarda presente no Mercado São Sebastião. O Grupo Sociedade Livre do Samba também se apresentará no evento, que começa às 19h.

No domingo (17), também é dia de preparar os pés para sambar. MUG, Piedade, Novo Império e Imperatriz do Forte realizam ensaios. O encontro derradeiro ficará por conta da Unidos da Piedade que, na terça-feira (19), fará a tradicional "Descida da Rua 7". Animado para sambar antes da folia capixaba? Confira o roteiro de ensaios abaixo.

BOA VISTA

- 15/02: Último Ensaio-Show, com show completo de MUMUZINHO, na quadra da escola - R. Muniz Freire, 55 - Itaquari, Cariacica

Horário: 22h. Atrações: Mumuzinho, Bateria Águia Furiosa, Emerson Xumbrega, Cozinha Capixaba (Leley, Sué, Andrinho, Maycon Sarmento), DJ Nenenzão, DJ Flavinho, Rainha Fabíola Monteiro e todos os segmentos.

Ingressos: R$ 30,00 (pista), R$ 50,00 (camarote) e R$ 100,00 (lounge), valores referentes a meia-entrada e 2° lote. Vendas pelo site Blueticket e pontos fixos: Ademar Cunha / Rede Jackeline Jóias / Country Ville.

Informações: (27) 99925-1116

INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO

- 16/02: Bailinho do Divino Botequim, em Jardim da Penha, às 15h30 - Entrada gratuita.

- 16/02: Ensaio Técnico, no Sambão do Povo, às 20h - Entrada gratuita.

NOVO IMPÉRIO

- 17/02: Ensaio Geral com Emerson Dias, às 19h, na quadra da escola - Av. Santo Antônio - Caratoíra, Vitória

Atrações: Emerson Dias (intérprete da Salgueiro), Orquestra Capixaba de Percussão e DJ Obelix. Ingressos: R$ 10,00.

IMPERATRIZ DO FORTE

- 17/02: Arrastão da Imperatriz do Forte, Concentração na Rua Ormando Aguiar (em frente ao Cajum) às 17h

Atrações: Bateria da Escola e todos segmentos.

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

- 16/02: O último ensaio da Jucutuquara será especial, a Velha Guarda juntos com os destaques irão promover um BAILE DE MÁSCARAS, as partir das 19h, no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara.

Atrações: Grupo Sociedade Livre do Samba, Bateria da Jucutuquara, Kleber Simpatia e grupo musical, baianas, passistas, destaques e velha guarda. Obs: Até às 20h entrada gratuita, após Ingressos: R$ 10,00.

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)

- 16/02: Ensaio Técnico, no Sambão do Povo, às 20h - Entrada gratuita.

- 17/02: Show da MUG, às 20h, na quadra da escola - R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha

Atrações: Baianas, Passistas, Thiago Brito e Grupo Musical, Bateria Pura Ousadia, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira e DJ Pato. Ingressos: R$ 15,00

UNIDOS DA PIEDADE

- 16/02: Ensaio Técnico, no Sambão do Povo, às 20h - Entrada gratuita.

- 17/02: Ensaio Geral + Regional da Nair às 16h, na Quadra da Piedade (R. Graciano Neves, 582 - Centro, Vitória) - Entrada gratuita.

- 19/02: Descida da Rua 7 às 19h. Saída da Quadra da Piedade (R. Graciano Neves, 582 - Centro, Vitória) - Entrada gratuita.