Episódios de "A Grande Família" serão exibidos em ordem na TV Crédito: Raphael Dias/TV Globo

O seriado A Grande Família voltará a ser exibido na TV, desta vez pelo canal pago Viva, a partir desta segunda-feira, 6, às 22h15.

De acordo com a programação divulgada pelo canal, os episódios devem ir ao ar na ordem em que foram exibidos originalmente.

Nesta semana, por exemplo, serão exibidos os cinco primeiros da temporada inaugural, que foram ao ar em 2001 e contam com participações de atores como Oswaldo Loureiro, Nívea Stelmann e Ernani Moraes, além, é claro, do elenco principal composto por Marieta Severo (Nenê), Marco Nanini (Lineu), Pedro Cardoso (Agostinho), Lúcio Mauro Filho (Tuco), Guta Stresser (Bebel) e Rogério Cardoso (Floriano), além de Marcos Oliveira, como Beiçola.

Apesar de seu último episódio ter sido produzido em 2014, não é a primeira vez que o seriado volta ao ar após seu término. Entre março e abril de 2017, alguns episódios foram exibidos nas madrugadas da Globo.

A Grande Família irá ao ar no canal Viva de segunda a sexta, às 22h15. Aos sábados, devem haver reprises às 16h15, 17h e 17h30.