Empolgado para "Vingadores"? HQs ajudam a entender Thanos

Thanos, o grande vilão de Vingadores Crédito: Marvel/Divulgação

“Vingadores: Ultimato” está entre nós! Dez anos após o início do Universo Marvel, que teve seu pontapé inicial com “Homem de Ferro”, em 2008, o encerramento deste arco de filmes chegou. Parafraseando Thanos, o grande vilão da saga, “O fim está próximo”. Mas antes que tudo se encerre e se reencaminhe para um novo começo, separamos algumas recomendações dos quadrinhos para você, caro leitor e fã dos filmes da Marvel, entender um pouco mais sobre esse universo.

Vale lembrar que boa parte dos filmes da Marvel traz um roteiro original, então algumas coisas que acontecem nos quadrinhos podem ser diferentes do que é visto nas telas. Mesmo assim, muito do que foi visto nesses quase 11 anos de Marvel nos cinemas tem inspiração direta nas histórias em quadrinhos dos heróis.

ORIGENS





A primeira recomendação é bem óbvia: “A Ascensão de Thanos”, HQ que mostra a origem do Titã Louco e seus pais, A’Lars (pai) e Sui-San (mãe, morta). A história mostra também quando Thanos iniciou o seu desejo pela violência e seu amor pela morte (nos quadrinhos o vilão é apaixonado pela entidade Morte). A história escrita por Jason Aaron (“Justiceiro Max”) e Simone Bianchi (“Fabulosos X-Men”) é curta, com apenas cinco edições, e extremamente acessível, requerendo de pouco ou quase nenhum conhecimento prévio para entender a trama.

Outro quadrinho interessante para entender o vilão é a revista propriamente intitulada “Thanos”, escrita pelo consagrado Jeff Lemire, autor de “O Velho Logan”, e desenhada pelo brasileiro Mike Deodato, de “Vingadores Secretos”, um dos quadrinistas favoritos deste que vos escreve.

As primeiras edições dessa revista mensal mostram muito da intriga familiar de Thanos, o relacionamento dele com seus filhos (como mostrado em “Guerra Infinita”), e sua relação com o poder, deixando à mostra um outro lado de um personagem tão complexo. Vale ressaltar que essas intrigas são apenas nos primeiros três encadernados – depois a história vira uma grande bagunça, algo não incomum nos quadrinhos mensais.

PODER

“Thanos: Em Busca do Poder” foi a base de “Vingadores: Guerra Infinita”. Como “Ultimato” é quase um “parte 2” do filme anterior, essa HQ não poderia ficar de fora.

Escrita pelo próprio criador do personagem, Jim Starlin, e com desenhos de Ron Lim, a trama mostra busca pelas tão famosas joias do infinito. Apesar da semelhança na premissa, o material original traz diversas diferenças em relação ao universo cinematográfico Marvel. O grande mérito dessa série é que ela funciona como um prelúdio para...

A TRILOGIA INFINITO

Composta pelas sagas “Desafio Infinito”, “Guerra Infinita” e “Cruzada Infinita”, também escrita por Starlin e com desenhos do lendário George Perez (Mulher Maravilha), essa trilogia foi a maior inspiração para os últimos filmes dos Vingadores. Prova disso é que “Desafio Infinito” começa com Thanos estalando os dedos, metade da vida no universo desaparecendo e os Vingadores se reorganizando para ir atrás do responsável. Já viu isso em algum lugar? Outra referência clara é que no final da primeira parte, Thanos se aposenta e passa a viver como fazendeiro em um planeta remoto (algo que também já vimos em algum lugar).

O resto da trilogia não tem tanta relação com os filmes dos Vingadores, mas as histórias valem ser citadas porque elas fecham o arco da manopla e das joias do infinito nos quadrinhos.

Agora que você já sabe por onde começar a conhecer melhor este icônico vilão nos quadrinhos, é hora de partir para os cinemas. “Vingadores: Ultimato” promete ser o clímax do Universo Marvel, o encerramento de tudo o que vivemos até aqui. Quem vive? Quem morre? Quem salva o dia? São muitas perguntas que desembocam em uma outra: o que virá depois?