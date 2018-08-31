Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Emmy Rossum deixa a série 'Shameless' após nove temporadas

Eu sei que vocês vão continuar sem mim, escreveu a atriz em carta de despedida aos fãs

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 15:42
Emmy Rossum deixa a série 'Shameless' após nove temporadas Crédito: Facebook/Emmy Rossum
A atriz norte-americana Emmy Rossum divulgou carta aos fãs em sua página oficial no Facebook na quinta-feira, 30, anunciando sua saída da premiada série Shameless após a nona temporada, que estreia na televisão norte-americana em setembro.
"Eu sei que vocês vão continuar sem mim. Ainda há muitas histórias dos Gallagher a serem contadas e eu sempre vou torcer pela minha família. Não pensem como se eu tivesse ido embora, mas que tenha só me mudado para outro quarteirão", escreveu Emmy no seu longo desabafo onde agradece o apoio do elenco, produção e fãs da série.
"Emmy Rossum será eternamente parte da família Shameless", disse o criador da série, John Wells, em nota enviada ao site Deadline. "Nossa porta sempre permanecerá aberta para que Fiona [personagem de Emmy Rossum] volte para casa para uma visita ou em definitivo. Eu quero continuar contando a história desta família imprevisível e todos nós em Shameless sentiremos saudades de Emmy e sua maravilhosa Fiona", completou.
Shameless é transmitida no Brasil pelo canal pago I.Sat e conta a história de Frank Gallagher (interpretado por William H. Macy), um alcoólatra que precisa criar sozinho seis filhos. A produção já ganhou três Emmys, a principal premiação da televisão norte-americana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados