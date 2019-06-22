Emmerson Nogueira e Gabriel O Pensador são destaques da agenda no ES

O feriado de Corpus Christi é nesta quinta-feira (20) e muitos escolheram viajar para longe para aproveitar o descanso. Mas, se você ficará no Espírito Santo, vai poder se divertir com as mais diversas atrações culturais.
Entre os destaques estão o 3º Festival de Inverno de Guaçuí - com Paula Toller e Emmerson Nogueira -, o festival Meat Beer, em Vitória, o Cafe De La Musique, em Pedra Azul, as comemorações dos 30 anos do Trio Forrozão, em Vila Velha, entre outros. Nós, do Gazeta Online, separamos algumas delas para você programar a sua agenda de hoje até domingo. Confira!
SEXTA
Trinta anos de muito forró
Os cariocas do Trio Forrozão desembarcam em Vila Velha com sua turnê comemorativa de 30 anos de banda. Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Show com Sorriso Maroto
A banda carioca Sorriso Maroto volta ao Estado para mais uma festa com muito pagode. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 80 (meia/ 3º lote); R$ 160 (inteira/ 3º lote).
Cafe de la Musique
O Cafe de la Musique chega a Pedra Azul e traz uma festa com Reoli (deep); Elekfantz, Bruno Be e Leandro Moreira (tech house/deep). Às 15h. Cafe de la Musique Pedra Azul. Rodovia 262, km 96, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada: de R$ 270 (meia/ dia) a R$ 550 (pacote para os 3 dias).
Paula Toller na terceira noite de festival
A ex-vocalista da banda Kid Abelha Paula Toller se apresenta em Guaçuí. As bandas All Night e Elton John Cover, com o maestro Rogério Martins, também se apresentam. Às 19h. Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Entrada: de R$ 100 (meia/ dia/ 3º lote) a R$ 660 (inteira/ passaporte para os 4 dias/ 3º lote). Informações: (28) 3553-0517.
Festa de pop e eletrônico na Bolt
A festa "Beat 5" promete aguçar os seus sentidos. Às 23h. Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Cover de Coldplay no Liverpub
A banda Vix You apresenta seu Tributo a Coldplay com o show especial "Viva La Vida and X&Y". Liverpub Vitória. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
SÁBADO
Peça "Buffalo’s Show" no Sesc Glória
A peça “Buffalo's Show”, da Companhia Folgazões de Artes Cênicas, faz um paralelo entre a selvageria social do Velho Oeste com os tempos atuais. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
3º Festival de Inverno de Guaçuí
Emmerson Nogueira é a principal atração da noite, que ainda terá Black Katz e Leonnes e Banda. Às 19h. Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Entrada: de R$ 100 (meia/ dia/ 3º lote) a R$ 660 (inteira/ passaporte para os 4 dias/ 3º lote). Informações: (28) 3553-0517.
Sertanejo no Wood’s Vitória
João Victor & Vinicius, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Arraiá Gama e Pira no Centro de Vitória
A Rua Gama Rosa vai ficar cheia neste sábado. O Arraiá Gama e Pira vai trazer comidas, bebidas, arte e música para o Centro. Os shows ficam por conta das bandas Bem Bolado, na Casa de Bamba, e Malacaxeta, no Grappino. Às 15h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (nos bares).
Festa "Forró de Vila Velha"
O Trio Clandestino vai botar todo mundo pra dançar em Vila Velha. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.
Cafe de la Musique
O Cafe de la Musique chega a Pedra Azul e traz uma festa com Victor Kill (tech house / deep); Fabricio Peçanha; Chemical Surf e Future Class. Às 15h. Cafe de la Musique Pedra Azul. Rodovia 262, km 96, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada: de R$ 270 (meia/ dia) a R$ 550 (pacote para os 3 dias).
DOMINGO
Festival da Baleia
Comemorando a chegada das Jubartes à costa do Estado, o Festival da Baleia traz shows com Congada da Baleia e Som de Fogueria, que terá participação de Gabriel, o Pensador. Às 18h, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. A entrada não será cobrada. Informações: (27) 3225-3787.
Arraiá da Fluente
A tradicional festa Arrastapé da Ilha, faz um especial “Arraiá da Fluente”, e traz um grande time de forrozeiros: João Victor do Acordeon, Higo Mafuá, Barbara Greco, Wanderson Bemtivi, Brunno Havengar e Gustavo Pingo. Às 18h. Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.
Mistura de estilos no Barrerito Chopperia
Samba, funk e sertanejo vão se encontrar em Campo Grande com os shows de SambAdm, Baile do Pelúcia e Breno & Bernardo. Às 17h. Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.