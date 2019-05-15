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CINEMA

Emma Thompson pode fazer live-action sobre origens de Cruella

A vilã protagonista será interpretada por Emma Stone

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:56

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:56

07/11/2018 - Emma Thompson do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, após receber título de dama do império britânico Crédito: Twitter/@royalfamily
A atriz Emma Thompson, 60, está conversando com a Disney para fazer parte do elenco do live-action (mistura de animação com atores reais) sobre a vilã Cruella de Vil, do clássico "101 Dálmatas", segundo informou o site Deadline. A protagonista do longa será Emma Stone. 
O longa "Cruella" deve retratar as origens da personagem que foi interpretada por Glenn Close, 72, nos filmes inspirados na animação. A direção é de Craig Gillespie, mesma do drama "Eu, Tonya", e o o roteiro é de Tony MacNamara.
A trama terá um visual punk e será ambienta nos anos 1980, segundo informou o site americano Hollywood Reporter. A vilã foi vista pela primeira vez no clássico animado de 1961, "101 Dálmatas".
Glenn Close interpretou-a no filme live-action de 1996 produzido por John Hughes, que caracterizava o personagem como chefe de uma casa de moda.

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