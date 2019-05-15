Emma Thompson pode fazer live-action sobre origens de Cruella

07/11/2018 - Emma Thompson do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, após receber título de dama do império britânico Crédito: Twitter/@royalfamily

A atriz Emma Thompson, 60, está conversando com a Disney para fazer parte do elenco do live-action (mistura de animação com atores reais) sobre a vilã Cruella de Vil, do clássico "101 Dálmatas", segundo informou o site Deadline. A protagonista do longa será Emma Stone.

O longa "Cruella" deve retratar as origens da personagem que foi interpretada por Glenn Close, 72, nos filmes inspirados na animação. A direção é de Craig Gillespie, mesma do drama "Eu, Tonya", e o o roteiro é de Tony MacNamara.

A trama terá um visual punk e será ambienta nos anos 1980, segundo informou o site americano Hollywood Reporter. A vilã foi vista pela primeira vez no clássico animado de 1961, "101 Dálmatas".