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Cinema

Em vídeo, Keanu Reeves comenta cena de perseguição em "John Wick 3 - Parabellum"

O filme, estrelado pelo astro de "Matrix" e "Velocidade Máxima", chega aos cinemas nesta quinta (16) repleto de sangue e violência

Publicado em 

15 mai 2019 às 16:40

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 16:40

"John Wick 3 - Parabellum" novo filme de Keanu Reeves Crédito: Divulgação
Estreia nesta quinta-feira (16), "John Wick 3 - Parabellum", que traz o retorno de Keanu Reeves às voltas com seus inimigos. Dirigido por Chad Stahelski, o filme já chega classificado como o mais sangrento da franquia. Quem conferiu os primeiros trailers, certamente teve um gostinho desse enredo.
Em um vídeo divulgado pela Paris Filmes, o astro, o diretor e membros da equipe comentam uma das cenas de perseguição do filme, com muita luta, suspense e sangue. Além desse vídeo de making of, a Paris Filmes divulgou ainda dois outros trailers de "John Wick 3".
Esta sequência da franquia tem início exatamente onde o segundo filme ("Um Novo Dia Para Matar") terminou, que mostrava a fuga do protagonista do Hotel Continental, pois ele quebrou uma das regras do local. Agora, sua cabeça está a prêmio, valendo 14 milhões de dólares. Também no elenco, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Houston e Laurence Fishburne.

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