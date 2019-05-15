Em vídeo, Keanu Reeves comenta cena de perseguição em "John Wick 3 - Parabellum"

"John Wick 3 - Parabellum" novo filme de Keanu Reeves Crédito: Divulgação

Estreia nesta quinta-feira (16), "John Wick 3 - Parabellum", que traz o retorno de Keanu Reeves às voltas com seus inimigos. Dirigido por Chad Stahelski, o filme já chega classificado como o mais sangrento da franquia. Quem conferiu os primeiros trailers, certamente teve um gostinho desse enredo.

Em um vídeo divulgado pela Paris Filmes, o astro, o diretor e membros da equipe comentam uma das cenas de perseguição do filme, com muita luta, suspense e sangue. Além desse vídeo de making of, a Paris Filmes divulgou ainda dois outros trailers de "John Wick 3".