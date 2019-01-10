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Teatro

Em preparação para peça, Daniel Radcliffe vira checador em revista

Espetáculo "The Lifespan of a Fact" será exibido na Broadway, em Nova York

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 15:42

Publicado em 

10 jan 2019 às 15:42
Crédito: Reprodução/Instagram @daniel9340
Depois de ganhar fama mundial ao interpretar Harry Potter nos filmes da conhecida série, Daniel Radcliffe, 29, fará agora o papel de um fact-checker em uma nova peça que será exibida na Broadway. Baseada em livro homônimo, o espetáculo "The Lifespan of a Fact" ("A Vida Útil de um Fato"), mistura ficção e realidade e aborda esse novo ramo do jornalismo que tem ganhado cada vez mais importância.
O checador ou revisor (fact-checker) tem como função checar a veracidade de informações em textos jornalísticos (antes ou depois de publicados), discursos políticos e outras fontes disponíveis ao público. Para isso, usa dados, pesquisas e registros.
Para saber mais sobre a profissão do seu personagem, o ator foi à sede da revista The New Yorker e se propôs a realizar a checagem de uma notícia. Lá, participou do podcast da revista -The New Yorker Radio Hour- e conversou com os fact-checkers sobre as dificuldades e sutilezas desse trabalho.
Segundo Peter Canby, que comanda o prestigiado departamento de fact-checking da New Yorker, Radcliffe até tinha um ar de fact-checker quando chegou. O jornalista afirma que as pessoas acham que há apenas opiniões e fatos e que os fact-checkers trabalham apenas com os últimos, mas diz que seu trabalho se dá, na maioria das vezes, abordando opiniões baseadas em fatos.
A checagem realizada pelo ator teve como objeto uma crítica gastronômica escrita por Hannah Goldfield, que já desempenhou a função de fact-checker na revista. Eles discutiram sobre o que poderia ser checado na matéria: os ingredientes usados, os pratos servidos, o clima praiano do restaurante.
Este último gerou uma polêmica: o texto dizia que o restaurante tinha um clima de Venice Beach (praia californiana), mas é difícil confirmar o que é um julgamento da autora da crítica.
Na hora da checagem, Radcliffe perguntou se o estabelecimento tinha um ar californiano e o dono do restaurante respondeu que a decoração do local tem inspiração no clima mexicano.
Em sua passagem pela revista, Radcliffe teve que responder a Canby se teria interesse em uma entrevista de emprego para a função. O ator recusou o convite com humor: "Minha profissão atual é bem mais fácil".

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