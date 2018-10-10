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LITERATURA

Ellie Kemper, de 'Unbreakable Kimmy Schmidt', lança seu primeiro livro

Livro reúne histórias de sua infância e ensaios sobre seus dias como uma 'mãe ansiosa'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 21:43

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 21:43

A atriz Ellie Kemper como a protagonista da série Unbreakable Kimmy Schmidt Crédito: Divulgação/Netflix
A atriz Ellie Kemper, protagonista de Unbreakable Kimmy Schmidt, se aventurou pelo mundo da literatura com Squirrel Days (Dias de Esquilo, em tradução livre), que reúne uma série de ensaios sobre sua vida.
No livro, ela fala de sua infância em um subúrbio de Saint Louis, onde tentou ser amiga de esquilos em seu quintal - daí o título do livro -, sobre sua carreira como atriz e sua experiência como "uma mãe ansiosa". Kemper tem um filho de dois anos.
Em entrevista ao Good Morning America, a atriz comentou que quis unir no livro tanto passagens mais profundas, sobre maternidade, transições de sua vida quanto curiosidades mais leves - como, por exemplo, seu sabor favorito de sorvete.
Ela ainda falou sobre Unbreakable Kimmy Schmidt, que tem as três temporadas disponíveis na Netflix. Kemper disse que, quando Tina Fey lhe contou da ideia, ela duvidou sobre o potencial cômico da série.
"Quando Tina criou essa série, eu definitivamente pensei que era uma piada. Eles falaram que iam fazer uma série de comédia sobre uma mulher que passou 15 anos em um bunker e foi resgatada pelo FBI, pense: 'Isso não parece engraçado para mim'. Mas, como são gênios, eles conseguiram transformar a história em uma das séries mais engraçadas que eu já vi. É uma série sobre seguir em frente, a vida é difícil e você pode fazer alguma coisa dela. É tudo sobre esperança e a importância de aceitar as circunstâncias e enfrentá-las", comentou a atriz.

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