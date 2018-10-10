Ellie Kemper, de 'Unbreakable Kimmy Schmidt', lança seu primeiro livro

A atriz Ellie Kemper como a protagonista da série Unbreakable Kimmy Schmidt Crédito: Divulgação/Netflix

A atriz Ellie Kemper, protagonista de Unbreakable Kimmy Schmidt, se aventurou pelo mundo da literatura com Squirrel Days (Dias de Esquilo, em tradução livre), que reúne uma série de ensaios sobre sua vida.

No livro, ela fala de sua infância em um subúrbio de Saint Louis, onde tentou ser amiga de esquilos em seu quintal - daí o título do livro -, sobre sua carreira como atriz e sua experiência como "uma mãe ansiosa". Kemper tem um filho de dois anos.

Em entrevista ao Good Morning America, a atriz comentou que quis unir no livro tanto passagens mais profundas, sobre maternidade, transições de sua vida quanto curiosidades mais leves - como, por exemplo, seu sabor favorito de sorvete.

Ela ainda falou sobre Unbreakable Kimmy Schmidt, que tem as três temporadas disponíveis na Netflix. Kemper disse que, quando Tina Fey lhe contou da ideia, ela duvidou sobre o potencial cômico da série.