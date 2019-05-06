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NO REINO UNIDO

Ed Sheeran entra para lista de músicas mais populares em funerais

Canção Supermarket Flowers do cantor britânico ocupa 6ª posição entre as mais tocadas

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:12

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:12

12/02/2019 - O cantor Ed Sheeran Crédito: Instagram/@zakarywalters
Um levantamento publicado pelo jornal The Independent revelou que os hinos tradicionais de funerais estão sendo deixados de lado e abrindo espaço para artistas da atualidade, como o cantor Ed Sheeran.
Em 2016, a lista de músicas mais populares em funerais do Reino Unido contava com as canções The Lord Is My Shepherd e All Things Bright and Beautiful. No entanto, tais músicas foram substituídas na lista divulgada em 2019. Ed Sheeran, por exemplo, se destacou na 6ª posição com Supermarket Flowers.
O topo da lista permanece com as mesmas canções desde 2016: Frank Sinatra, com My Way, lidera, seguido por Time to Say Goodbye, de Andrea Bocelli e Sarah Brightman, e Somewhere Over the Rainbow, de Eva Cassidy.
A pesquisa também notou que 24% dos adultos do Reino Unido já conversaram com seus familiares e amigos sobre as músicas que querem que sejam tocadas em seu funeral. O resultado apresentou aumento de 5% comparado à pesquisa de 2016.
Confira a lista das 10 músicas mais tocadas em funerais do Reino Unido:
1- My Way - Frank Sinatra
2- Time To Say Goodbye - Andrea Bocelli e Sarah Brightman
3. Over The Rainbow - Eva Cassidy
4. Wind Beneath My Wings - Bette Midler
5. Angels - Robbie Williams
6. Supermarket Flowers - Ed Sheeran
7. Unforgettable - Nat King Cole
8. You Raise Me Up - Westlife
9. We'll Meet Again - Vera Lynn
10. Always Look on the Bright Side of Life - Eric Idle

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