Dwayne Johnson diz que foi a 'primeira escolha' para apresentar o Oscar

08/02/2019 - Dwayne Johnson Crédito: Divulgação

Dwayne Johnson declara que foi o primeiro nome escolhido para ser o apresentador da 91ª cerimônia do Oscar, que ocorrerá em 24 de fevereiro de 2019, com transmissão pela ABC. A afirmação foi feita pelo Twitter quando o ator respondeu a uma mensagem de um seguidor, que questionava sobre o assunto.

"Ah, cara, eu fui a primeira escolha deles (...) e meu objetivo era tornar o Oscar mais divertido de todos os tempos", disse Johnson, antes de acrescentar que sua agenda de filmagem foi o que impediu de fazer a apresentação.

"Todos nós nos esforçamos muito, mas não conseguimos fazer isso, já que estou filmando Jumanji. A Academia e eu estávamos super chateados, mas talvez um dia", afirmou.

Pela primeira vez em quase três décadas, o dia mais importante de premiação da indústria cinematográfica não terá um apresentador oficial. No início de dezembro, o comediante Kevin Hart anunciou que desistiu de apresentar a cerimônia.