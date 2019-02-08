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CINEMA

Dwayne Johnson diz que foi a 'primeira escolha' para apresentar o Oscar

Pela primeira vez em três décadas, a cerimônia não terá um apresentador

Publicado em 

08 fev 2019 às 15:03

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 15:03

08/02/2019 - Dwayne Johnson Crédito: Divulgação
Dwayne Johnson declara que foi o primeiro nome escolhido para ser o apresentador da 91ª cerimônia do Oscar, que ocorrerá em 24 de fevereiro de 2019, com transmissão pela ABC. A afirmação foi feita pelo Twitter quando o ator respondeu a uma mensagem de um seguidor, que questionava sobre o assunto.
"Ah, cara, eu fui a primeira escolha deles (...) e meu objetivo era tornar o Oscar mais divertido de todos os tempos", disse Johnson, antes de acrescentar que sua agenda de filmagem foi o que impediu de fazer a apresentação.
"Todos nós nos esforçamos muito, mas não conseguimos fazer isso, já que estou filmando Jumanji. A Academia e eu estávamos super chateados, mas talvez um dia", afirmou.
Pela primeira vez em quase três décadas, o dia mais importante de premiação da indústria cinematográfica não terá um apresentador oficial. No início de dezembro, o comediante Kevin Hart anunciou que desistiu de apresentar a cerimônia.
O ator disse que não pretende ser uma distração para a premiação depois de gerar polêmica por conta de antigos tuítes com conteúdo considerado homofóbico. Após a desistência dele, a Academia não cogitou nenhum nome para substituí-lo.

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