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POLÊMICA

Drake deixa de cantar música com Michael Jackson em show

Nenhuma explicação foi dada para que a canção ficasse de fora da setlist, mas o fato ocorre após lançamento do documentário 'Leaving Neverland'

Publicado em 

11 mar 2019 às 19:56

Publicado em 11 de Março de 2019 às 19:56

06/02/2019 - Drake é recordista em número de streamings Crédito: Rock in Rio
Drake iniciou uma turnê pelo Reino Unido no último domingo, 10, e deixou de fora da setlist a música Don't Matter to Me, faixa do álbum Scorpion na qual ele canta junto com vocais gravados de Michael Jackson, informou a revista Variety.
O rapper já havia cantado a música em apresentação nos Estados Unidos, por exemplo, em novembro do ano passado, em Atlanta.
Em comparação com o show do último fim de semana, na Inglaterra, ambos tiveram os mesmos números de abertura e fechamento, mas, desta vez, houve a omissão da canção com Michael Jackson.
Nenhuma explicação foi dada para que a música a retirada da canção do setlist, mas o fato ocorre na sequência do controverso documentário Leaving Neverland. No filme, dois homens alegam ter sofrido abuso sexual por parte do rei do pop quando eram crianças.
O material tem gerado polêmicas e protestos, enquanto a família do cantor alega que ele era "100% inocente". Na Austrália, Canadá e Nova Zelândia, rádios se negam a tocar músicas de Michael Jackson. Em outra ação de 'boicote', o produtor de Os Simpsons cancelou um episódio do seriado que tem a voz do cantor.
Ouça a música "Don't Matter To Me"

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