Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FESTIVAL

Domingos Martins se prepara para a Sommerfest 2019

Festival será realizado de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, com maioria da programação diurna

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 19:59

Publicado em 

02 jan 2019 às 19:59
Festival Sommerfest, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/PMDM
Domingos Martins inicia o ano de 2019 celebrando a cultura alemã com a realização da XXX Sommerfest, o Festival da Imigração Alemã. A cidade se prepara para receber os turistas, de 31 de janeiro e 3 de fevereiro, com muita festa para rememorar a chegada das primeiras famílias de imigrantes à região, em janeiro de 1847.
Para entrar no clima da festa, a cidade será decorada especialmente para as celebrações da cultura alemã. Seja de papel ou de tecido, as flores nas cores das bandeiras da Alemanha (preto, vermelho e amarelo) e de Domingos Martins (azul, vermelho e amarelo) e as guirlandas de cipreste refletem a alegria e a integração da comunidade na celebração de homenagem aos primeiros imigrantes alemãs a se instalarem no município.
Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Domingos Martins, a programação será extensa, sendo a maior parte das atividades realizadas durante o dia, com término, no máximo, à 01h. A programação completa será divulgada em breve.
Haverá Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã, em Biriricas; homenagem ao Imigrante Alemão na Praça Dr. Arthur Gerhardt, apresentação do grupo de danças folclóricas Heimatland Volkstanzgruppe Aus Pinhalzinho, de Santa Catarina, e exibição de filme.
Outras atrações tradicionais como os concursos da Rainha e Princesas e do Lenhador também estão garantidos nos festejos deste ano. Seguindo as modificações adotadas na edição de 2017, o Desfile Cultural será no sábado à tarde, às 18h.
Moradores e turistas poderão ainda desfrutar da culinária típica alemã, com a oferta de pratos como o chucrute e o joelho de porco, e bebidas e cervejas artesanais. A rua mais charmosa de Campinho, a Rua de Lazer, também será palco para a XXX Sommerfest com intensa programação cultural de danças e música. O local deverá ganhar decoração especial desenvolvida por comerciantes e moradores.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Domingos Martins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados