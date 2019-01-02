Domingos Martins se prepara para a Sommerfest 2019

Festival Sommerfest, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/PMDM

Domingos Martins inicia o ano de 2019 celebrando a cultura alemã com a realização da XXX Sommerfest, o Festival da Imigração Alemã. A cidade se prepara para receber os turistas, de 31 de janeiro e 3 de fevereiro, com muita festa para rememorar a chegada das primeiras famílias de imigrantes à região, em janeiro de 1847.

Para entrar no clima da festa, a cidade será decorada especialmente para as celebrações da cultura alemã. Seja de papel ou de tecido, as flores nas cores das bandeiras da Alemanha (preto, vermelho e amarelo) e de Domingos Martins (azul, vermelho e amarelo) e as guirlandas de cipreste refletem a alegria e a integração da comunidade na celebração de homenagem aos primeiros imigrantes alemãs a se instalarem no município.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Domingos Martins, a programação será extensa, sendo a maior parte das atividades realizadas durante o dia, com término, no máximo, à 01h. A programação completa será divulgada em breve.

Haverá Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã, em Biriricas; homenagem ao Imigrante Alemão na Praça Dr. Arthur Gerhardt, apresentação do grupo de danças folclóricas Heimatland Volkstanzgruppe Aus Pinhalzinho, de Santa Catarina, e exibição de filme.

Outras atrações tradicionais como os concursos da Rainha e Princesas e do Lenhador também estão garantidos nos festejos deste ano. Seguindo as modificações adotadas na edição de 2017, o Desfile Cultural será no sábado à tarde, às 18h.

Moradores e turistas poderão ainda desfrutar da culinária típica alemã, com a oferta de pratos como o chucrute e o joelho de porco, e bebidas e cervejas artesanais. A rua mais charmosa de Campinho, a Rua de Lazer, também será palco para a XXX Sommerfest com intensa programação cultural de danças e música. O local deverá ganhar decoração especial desenvolvida por comerciantes e moradores.