Divulgado novo trailer de 'Toy Story 4' com brinquedo 'desaparecido'

Toy Story Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (21), a Disney e a Pixar lançaram o segundo trailer de "Toy Story 4", com uma trama que começa logo após os eventos do último filme, com os brinquedos de Andy sendo doados para outra criança.

Na nova história, Woody (Tom Hanks), Buzz (Tim Allen) e outros brinquedos vão para o norte em uma viagem de carro com a nova dona deles, Bonnie. No novo lar eles encontram Forky (Tony Hale), construído a partir de um garfo, que está decidido a fugir de lá.

Forky travessa uma crise existencial, já que não sabe se é um brinquedo ou um talher, e Woody decide ajudá-lo nessa aventura em que conhecerão novos personagens, como Ducky (Keegan-Michael Key) e Bunny (Jordan Peele).

Também veremos brinquedos "desaparecidos" em outros filmes, como a boneca Betty (Annie Potts), que ajudará Woody contra a grande vilã da história, Gabby Gabby (Christina Hendricks), uma boneca de corda dos anos 1950.