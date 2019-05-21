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CINEMA

Divulgado novo trailer de 'Toy Story 4' com brinquedo 'desaparecido'

Vilã da nova história é boneca de corda dos anos 1950

Publicado em 

21 mai 2019 às 16:11

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 16:11

Toy Story Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira (21), a Disney e a Pixar lançaram o segundo trailer de "Toy Story 4", com uma trama que começa logo após os eventos do último filme, com os brinquedos de Andy sendo doados para outra criança.
Na nova história, Woody (Tom Hanks), Buzz (Tim Allen) e outros brinquedos vão para o norte em uma viagem de carro com a nova dona deles, Bonnie. No novo lar eles encontram Forky (Tony Hale), construído a partir de um garfo, que está decidido a fugir de lá.
>> 'Toy Story 4': Novo trailer traz mais cenas de Buzz Lightyear
Forky travessa uma crise existencial, já que não sabe se é um brinquedo ou um talher, e Woody decide ajudá-lo nessa aventura em que conhecerão novos personagens, como Ducky (Keegan-Michael Key) e Bunny (Jordan Peele).
Também veremos brinquedos "desaparecidos" em outros filmes, como a boneca  Betty (Annie Potts), que ajudará Woody contra a grande vilã da história, Gabby Gabby (Christina Hendricks), uma boneca de corda dos anos 1950.
>> Novo teaser de 'Toy Story 4' traz Woody partindo ao resgate de Buzz
Com Tom Hanks, Keanu Reeves, Joan Cusack e Patricia Arquette no elenco, "Toy Story 4" estreia em 20 de junho de 2019 nos cinemas brasileiros. 

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