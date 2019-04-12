Disney revela primeiras imagens do live-action 'A Dama e o Vagabundo'

No mesmo evento em que anunciou detalhes e a data de lançamento de seu streaming, a Disney revelou as primeiras imagens do remake de "A Dama e o Vagabundo", clássico de 1955 que agora terá cachorros de verdade.
As imagens mostram como será o visual dos
protagonistas
em live-action, e foi anunciado que o longa estará disponível no serviço de streaming assim que lançado, no dia
12 de novembro de 2019
, nos EUA. Na América Latina, a previsão é que o chamado Disney+ chegue apenas em 2020.
O novo longa de "A Dama e o Vagabundo" é dirigido por Charlie Bean (de "LEGO Ninjago: Movie"), com produção de Brigham Taylor (do remake de "Mogli - O Menino Lobo") e roteiro de Andrew Bujalski.
No elenco, Justin Theroux fará a voz do Vagabundo e Tessa Thompson, a da Dama.