Disney revela primeiras imagens do live-action 'A Dama e o Vagabundo'

12/04/2019 - Disney divulga primeiras imagens do live-action de "A Dama e o Vagabundo" Crédito: Divulgação

No mesmo evento em que anunciou detalhes e a data de lançamento de seu streaming, a Disney revelou as primeiras imagens do remake de "A Dama e o Vagabundo", clássico de 1955 que agora terá cachorros de verdade.

As imagens mostram como será o visual dos

protagonistas

em live-action, e foi anunciado que o longa estará disponível no serviço de streaming assim que lançado, no dia

12 de novembro de 2019

, nos EUA. Na América Latina, a previsão é que o chamado Disney+ chegue apenas em 2020.

O novo longa de "A Dama e o Vagabundo" é dirigido por Charlie Bean (de "LEGO Ninjago: Movie"), com produção de Brigham Taylor (do remake de "Mogli - O Menino Lobo") e roteiro de Andrew Bujalski.