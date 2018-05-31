Disney divulga imagem de 'reunião de princesas' em filme; confira

Princesas reunidas em cena de 'WiFi Ralph' Crédito: Twitter / @Disney_UK

Se você é fã das princesas Disney, provavelmente vai ficar bastante interessado em assistir a "WiFi Ralph", sequência do filme "Detona Ralph", no qual ao menos onze delas estarão presentes na mesma cena.

Um tuíte feito pela conta oficial da Disney britânica no Twitter publicou a imagem do encontro da personagem Von Schweetz, já conhecida do primeiro filme, com o grupo de princesas.