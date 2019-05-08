Disney divulga calendário de estreias dos próximos 8 anos

Cena do filme Os Últimos Jedi (2017), dirigido por Rian Johnson Crédito: Disney/Divulgação

A Disney anunciou nesta terça-feira, 7, as datas de estreia de 48 filmes que serão lançados nos próximos sete anos. O calendário, que já havia sido parcialmente definido, sofreu algumas alterações após a absorção da Fox pelo conglomerado.

A saga Star Wars ganha três novos filmes, que serão lançados em 2022, 2024 e 2026, sempre no mês de dezembro. A trilogia A ascensão Skywalker, dirigida por J. J. Abrams, estreia em dezembro deste ano.

Entre os filmes listados, estão oito novas produções da Marvel. Os títulos dos filmes, segundo a Disney, ainda não foram definidos.

A franquia Avatar, de 2009, finalmente ganhará continuação. O segundo filme da série será lançado em dezembro de 2021. Os títulos seguintes serão lançados também em dezembro, nos anos de 2023, 2025 e 2027.

Animações da Disney também estão no calendário: no próximo ano, estreiam Mulan (março/2020) e Cruella (dezembro/2020). A lista fica completa com animações da Pixar e produções da Fox.

Confira o calendário:

2020

Underwater - 10 de janeiro

Filme de Kingsman ainda sem título - 14 de fevereiro

Call of the Wild - 21 de fevereiro

Onward - 6 de março

Mulan - 27 de março

Os Novos Mutantes - 3 de abril

Filme da Marvel ainda sem título - 1º de maio

Artemis Fowl: O mundo secreto - 29 de maio

Filme da Pixar ainda sem título - 29 de junho

Free Guy - 3 de julho

Bob’s Burgers - 17 de julho

Jungle Cruise - 24 de julho

The One and Only Ivan - 14 de agosto

Death on the Nile - 9 de outubro

Filme da Marvel ainda sem título - 6 de novembro

Ron's Gone Wrong - 6 de novembro

Animação da Disney ainda sem título - 25 de novembro

West Side Story - 18 de dezembro

Cruella - 23 de dezembro

2021

Filme da Marvel ainda sem título - 12 de fevereiro

Nimona - 5 de março

Filme da Disney ainda sem título - 12 de março

Filme da Marvel ainda sem título - 5 de maio

Filme da Disney ainda sem título - 28 de maio

Filme da Pixar ainda sem título - 18 de junho

Filme de Indiana Jones ainda sem título - 9 de julho

Filme da Disney ainda sem título - 30 de julho

Filme da Disney ainda sem título - 8 de outubro

Filme da Marvel ainda sem título - 5 de novembro

Animação da Disney ainda sem título - 24 de novembro

Avatar 2 - 17 de dezembro

2022

Filme da Marvel ainda sem título - 18 de fevereiro

Filme da Pixar ainda sem título - 18 de março

Filme da Marvel ainda sem título - 6 de maio

Filme da Disney ainda sem título - 27 de maio

Filme da Pixar ainda sem título - 17 de junho

Filme da Disney ainda sem título - 8 de julho

Filme da Marvel ainda sem título - 29 de julho

Filme da Disney ainda sem título - 7 de outubro

Filme da Disney ainda sem título - 4 de novembro

Animação da Disney ainda sem título - 23 de novembro

Filme de Star Wars ainda sem título - 16 de dezembro

2023

Filme da Disney ainda sem título - 17 de fevereiro