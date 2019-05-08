Disney divulga calendário de estreias dos próximos 8 anos

A Disney anunciou nesta terça-feira, 7, as datas de estreia de 48 filmes que serão lançados nos próximos sete anos. O calendário, que já havia sido parcialmente definido, sofreu algumas alterações após a absorção da Fox pelo conglomerado.
A saga Star Wars ganha três novos filmes, que serão lançados em 2022, 2024 e 2026, sempre no mês de dezembro. A trilogia A ascensão Skywalker, dirigida por J. J. Abrams, estreia em dezembro deste ano.
Entre os filmes listados, estão oito novas produções da Marvel. Os títulos dos filmes, segundo a Disney, ainda não foram definidos.
A franquia Avatar, de 2009, finalmente ganhará continuação. O segundo filme da série será lançado em dezembro de 2021. Os títulos seguintes serão lançados também em dezembro, nos anos de 2023, 2025 e 2027.
Animações da Disney também estão no calendário: no próximo ano, estreiam Mulan (março/2020) e Cruella (dezembro/2020). A lista fica completa com animações da Pixar e produções da Fox.
Confira o calendário:
2020
Underwater - 10 de janeiro
Filme de Kingsman ainda sem título - 14 de fevereiro
Call of the Wild - 21 de fevereiro
Onward - 6 de março
Mulan - 27 de março
Os Novos Mutantes - 3 de abril
Filme da Marvel ainda sem título - 1º de maio
Artemis Fowl: O mundo secreto - 29 de maio
Filme da Pixar ainda sem título - 29 de junho
Free Guy - 3 de julho
Bob’s Burgers - 17 de julho
Jungle Cruise - 24 de julho
The One and Only Ivan - 14 de agosto
Death on the Nile - 9 de outubro
Filme da Marvel ainda sem título - 6 de novembro
Ron's Gone Wrong - 6 de novembro
Animação da Disney ainda sem título - 25 de novembro
West Side Story - 18 de dezembro
Cruella - 23 de dezembro
2021
Filme da Marvel ainda sem título - 12 de fevereiro
Nimona - 5 de março
Filme da Disney ainda sem título - 12 de março
Filme da Marvel ainda sem título - 5 de maio
Filme da Disney ainda sem título - 28 de maio
Filme da Pixar ainda sem título - 18 de junho
Filme de Indiana Jones ainda sem título - 9 de julho
Filme da Disney ainda sem título - 30 de julho
Filme da Disney ainda sem título - 8 de outubro
Filme da Marvel ainda sem título - 5 de novembro
Animação da Disney ainda sem título - 24 de novembro
Avatar 2 - 17 de dezembro
2022
Filme da Marvel ainda sem título - 18 de fevereiro
Filme da Pixar ainda sem título - 18 de março
Filme da Marvel ainda sem título - 6 de maio
Filme da Disney ainda sem título - 27 de maio
Filme da Pixar ainda sem título - 17 de junho
Filme da Disney ainda sem título - 8 de julho
Filme da Marvel ainda sem título - 29 de julho
Filme da Disney ainda sem título - 7 de outubro
Filme da Disney ainda sem título - 4 de novembro
Animação da Disney ainda sem título - 23 de novembro
Filme de Star Wars ainda sem título - 16 de dezembro
2023
Filme da Disney ainda sem título - 17 de fevereiro
Avatar 3 - 22 de dezembro