Dicas de livros que foram destaques em 2018 para ler na praia

O verão está aí e nada melhor que aproveitar o período e as férias para colocar a leitura em dia. Assim, corremos atrás de indicações pra melhor curtir o momento. Com inspirações nas listas de livros que foram destaque em 2018 feitas pela Folha de S. Paulo, Veja, Zoom, Estante Virtual e Saraiva, chegamos a uma lista de 25 obras. Confira abaixo.

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: ADUA Crédito: Divulgação

ADUA

Filha de somalis, a escritora italiana Igiaba Scego narra nesse romance o percurso de Adua, uma jovem da Somália que, sonhando em fazer parte do universo das estrelas de cinema, emigra para a Itália nos anos 1970.

Acompanhando a trajetória de Adua, cujo nome homenageia a batalha na qual as forças etíopes derrotaram o exército italiano, descobrimos também os movimentos de seu pai, intérprete que vai a Roma na década de 1930 e começa a trabalhar para o regime fascista.

AUTORA: Igiaba Scego

EDITORA: Nós

QUANTO: R$ 40 (180 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: TEXTOS CRUÉIS DEMAIS PARA SEREM LIDOS RAPIDAMENTE Crédito: Divulgação

TEXTOS CRUÉIS DEMAIS PARA SEREM LIDOS RAPIDAMENTE

Indo contra a tendência dos textos curtos e superficiais que são postados nas redes sociais, o coletivo literário Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente (TCD) passou a produzir e compartilhar um conteúdo extenso, profundo e extremamente poético em suas páginas no Facebook e no Instagram. Com seus escritos e ilustrações, eles acabaram atingindo um público muito maior do que o esperado, nos mostrando como, apesar da crescente agilidade que nossa comunicação exige, ainda precisamos de tempo para digerir e entender nossas complexas relações humanas. Para este livro, foram produzidos textos inéditos que ganharam a companhia das sensíveis ilustrações de Anália Moraes.

AUTOR: TCD

EDITORA: Globo

QUANTO: R$ 27,90 (304 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: ALMAS MORTAS Crédito: Divulgação

ALMAS MORTAS

Uma das maiores obras do século 19 ganha tradução atualizada (baseada na mais recente edição crítica russa), feita por Rubens Figueiredo, grande tradutor de Tolstói no Brasil.

No livro, um vigarista vai a uma província para comprar "almas mortas" (servos falecidos, mas ainda registrados como vivos), a fim de conseguir um empréstimo e ascender socialmente. Para tanto, busca adular os senhores locais.

AUTOR: Nikolai Gógol

EDITORA: 34

QUANTO: R$ 79 (432 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: CANÇÃO DE NINAR Crédito: Divulgação

CANÇÃO DE NINAR

Remontando à elegância misteriosa de Henry James em "A Outra Volta do Parafuso", "Canção de Ninar" traz novamente uma protagonista babá. Ela é discreta, educada, se dá bem com as crianças e não reclama de ter que ficar até mais tarde. A dependência mútua de família e babá cresce até níveis trágicos.

Nas entrelinhas do suspense, o livro aborda as relações de poder, o preconceito entre classes e culturas, o papel da mulher na sociedade e as cobranças envolvendo a maternidade.

AUTORA: Leïla Slimani

EDITORA: Tusquets

QUANTO: R$ 41,90 (192 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: POESIA QUE TRANSFORMA Crédito: Divulgação

POESIA QUE TRANSFORMA

Esse livro é uma homenagem à poesia e a tudo o que ela é capaz de proporcionar. Com mais de 30 de seus emocionantes poemas, alguns deles inéditos, Bráulio Bessa nos conta um pouco das histórias do menino de Alto Santo, no interior do Ceará, que se tornou poeta e ativista cultural.

Desde o primeiro encontro com a obra de Patativa do Assaré, aos 14 anos, até a fama na televisão, ele mostra como a poesia transformou sua vida.

Com ilustrações do artista baiano Elano Passos, o livro traz ainda depoimentos de fãs de todos os cantos do Brasil, revelando como as palavras de Bráulio são capazes de inspirar pequenas e grandes mudanças.

AUTOR: Braulio Bessa

EDITORA: Sextante

QUANTO: R$ 23,90 (192 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: CARTAS SOBRE OS CEGOS PARA USO DOS QUE VEEM Crédito: Divulgação

CARTAS SOBRE OS CEGOS PARA USO DOS QUE VEEM

Quais os limites da percepção da realidade por pessoas cegas? A questão, colocada por Diderot (em obra homônima) e Saramago, é aqui revisitada.

O livro consiste num monólogo de uma narradora cega e parcialmente surda a seu irmão, também cego e surdo, abandonados num sanatório. Aos poucos, porém, a leitura vai questionando a coerência do relato da personagem.

AUTOR: Mario Bellatin

EDITORA: Cultura e Barbárie

QUANTO: R$ 40 (88 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: A EDUCAÇÃO SENTIMENTAL Crédito: Divulgação

A EDUCAÇÃO SENTIMENTAL

Tendo a Revolução de 1848 como pano de fundo, esse romance de formação acompanha os sonhos e desilusões de um jovem e da França.

De um lado, Frédéric não consegue concretizar sua paixão por uma mulher mais velha e casada. De outro, o ideal libertário da breve Segunda República francesa sucumbe ante a ascensão de Napoleão 3º e sua tirania.

Integram a edição um texto de Proust sobre Flaubert e um prefácio de Maria Rita Kehl.

AUTOR: Gustave Flaubert

EDITORA: Companhia das Letras

QUANTO: R$ 44,90 (560 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: EU TEREI SUMIDO NA ESCURIDÃO Crédito: Divulgação

EU TEREI SUMIDO NA ESCURIDÃO

Joseph James DeAngelo foi preso na Califórnia, em 2018. Foragido, ele estava sendo procurado havia mais de 30 anos por crimes sexuais cometidos contra 50 pessoas.

E foi ao longo dessas três décadas que a autora procurou relatórios policiais e vítimas que pudessem ajudar a revelar o paradeiro do criminoso.

Além de descrever a caçada eletrizante, a autora, que é jornalista investigativa, mistura relatos pessoais que expõem sua obstinação, mas também uma declaração de amor às histórias trágicas.

AUTORA: Michelle McNamara

EDITORA: Vestígio

QUANTO: R$ 49,80 (352 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: FOGO ENTITY_amp_ENTITYSANGUE - VOLUME 1 Crédito: Divulgação

FOGO & SANGUE - VOLUME 1

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso da HBO, "Game of Thrones".

Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos, a Casa Targaryen  única família de senhores dos dragões a sobreviver à Destruição de Valíria  tomou residência em Pedra do Dragão. A história de Fogo & Sangue começa com o lendário Aegon, o Conquistador, criador do Trono de Ferro, e segue narrando as gerações de Targaryen que lutaram para manter o assento, até a guerra civil que quase destruiu sua dinastia.

O que realmente aconteceu durante a Dança dos Dragões? Por que era tão perigoso visitar Valíria depois da Destruição? Quais foram os piores crimes de Maegor, o Cruel? Essas são algumas das questões respondidas neste livro essencial, relatadas por um sábio meistre da Cidadela.

Ricamente ilustrado com mais de oitenta imagens assinadas pelo artista Doug Wheatley, Fogo & Sangue dará aos leitores uma nova e completa visão da fascinante história de Westeros  um livro imperdível para os fãs do autor.

AUTOR: George R. R. Martin

EDITORA: Suma

QUANTO: R$ 69,90 (664 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: GAROTAS MORTAS Crédito: Divulgação

GAROTAS MORTAS

Selva Almada explora os limites entre o romance e a não-ficção em "Garotas Mortas". A temática da obra reverbera em nossos tempos: o feminicídio.

A autora parte de assassinatos de mulheres nos anos 1980, durante a redemocratização da Argentina. Todos sem culpados conhecidos.

No livro, esses crimes são investigados, mas não da forma tradicional: Almada os relaciona com a própria experiência como mulher.

AUTORA: Selva Almada

EDITORA: todavia

QUANTO: R$ 44,90 (128 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: A GORDA Crédito: Divulgação

A GORDA

Convidada da Flip em 2018, Isabela Figueiredo, escritora portuguesa nascida em Moçambique, teve duas obras importantes publicadas no ano.

Em "Cadernos de Memórias Coloniais", ela reflete sobre seu passado, tanto em relação à ex-colônia portuguesa quanto a seu pai.

A utilização de elementos da vida pessoal para fazer ficção (a chamada autoficção) está no cerne também de "A Gorda". Na obra, a protagonista busca compreender, com um humor crítico, como ela e o mundo à sua volta veem seu corpo.

AUTORA: Isabela Figueiredo

EDITORA: todavia

QUANTO: R$ 49,90 (208 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: GUNGUNHANA: UALALAPI/AS MULHERES DO IMPERADOR Crédito: Divulgação

GUNGUNHANA: UALALAPI/AS MULHERES DO IMPERADOR

Constituído por duas obras do moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, o livro aborda o universo de Gungunhana, imperador de Gaza que foi derrotado e capturado pelos portugueses. Em "Ualalapi", cuja primeira edição é de 1987, o escritor narra a ascensão e queda de Gungunhana. A segunda história, lançada neste ano, retrata o exílio e regresso das mulheres do imperador.

AUTOR: Ungulani Ba Ka Khosa

EDITORA: Kapulana

QUANTO: R$ 52,90 (228 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: LUTO Crédito: Divulgação

LUTO

Em premiada narrativa autobiográfica, Halfon relembra a infância na Guatemala e a ida de sua família para os Estados Unidos na década de 1970, fugindo da guerra civil.

Esse não foi o primeiro exílio da família do autor. Judeus, seus antepassados já haviam migrado do Leste Europeu e do Levante.

Como em "A Chave de Casa", de Tatiana Salem Levy, e "Relato de um Certo Oriente", de Milton Hatoum, o tema do exílio se mistura a questionamentos sobre as identidades pessoal, familiar e nacional.

AUTOR: Eduardo Halfon

EDITORA: Mundaréu

QUANTO: R$ 36 (96 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: NA MINHA PELE Crédito: Divulgação

NA MINHA PELE

O ator, escritor e diretor, Lázaro Ramos, em mais um dos seus livros publicados, decide dar voz à questão racial em uma (quase) autobiografia. Com o sonho de viver em um mundo sem diferenças, em que a pluralidade racial seja vista como algo positivo, Lázaro compartilha, no livro "Na Minha Pele", descobertas, dúvidas e conquistas ao longo da sua trajetória, até o momento. Para ele, é muito importante o diálogo, para gerar a aceitação das diferenças em um mundo ainda cheio de preconceitos. Este é um livro sincero e cheio de revelações sobre questões que ainda não são muito abordadas, que nos convida a sermos mais atentos à tudo a nossa volta.

AUTOR: Lázaro Ramos

EDITORA: Objetiva

QUANTO: R$ 26,53 (152 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: NOTURNOS: HISTÓRIAS DE MÚSICA E ANOITECER Crédito: Divulgação

NOTURNOS: HISTÓRIAS DE MÚSICA E ANOITECER

Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2017, o escritor japonês Kazuo Ishiguro explora o universo musical a partir da perspectiva de personagens que, circulando por diferentes cidades do mundo, incorporam a música como parte central da vida.

Nos cinco contos reunidos no livro, são narradas trajetórias que oscilam entre as necessidades práticas do cotidiano e a promessa de redenção por meio da arte.

AUTOR: Kazuo Ishiguro

EDITORA: Companhia das Letras

QUANTO: R$ 49,90 (216 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: OBJETOS CORTANTES Crédito: Divulgação

OBJETOS CORTANTES

Relançado com nova capa após o sucesso da minissérie homônima, "Objetos Cortantes" foi o livro de estreia de Gillian Flynn ("Garota Exemplar"). Na trama, uma repórter reencontra traumas da infância ao ser escalada para cobrir o assassinato de uma garota e o sumiço de outra.

Com personagens femininas ambíguas, Flynn atualiza um gênero predominantemente masculino e dá nova roupagem às histórias de famílias disfuncionais.

AUTORA: Gillian Flynn

EDITORA: Intrínseca

QUANTO: R$ 39,90 (256 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: BREVE HISTÓRIA DE SETE ASSASSINATOS Crédito: Divulgação

BREVE HISTÓRIA DE SETE ASSASSINATOS

Em 3 de dezembro de 1976, às vésperas das eleições na Jamaica e dois dias antes de Bob Marley realizar o show Smile Jamaica para aliviar as tensões políticas em Kingston, sete homens não identificados invadiram a casa do cantor com metralhadoras em punho. O ataque feriu Marley, a esposa e o empresário, entre várias outras pessoas. Breve história de sete assassinatos é uma obra de ficção que explora esse período instável na história da Jamaica e vai muito além. Marlon James cria com magistralidade personagens  assassinos, traficantes, jornalistas e até mesmo fantasmas  que andaram pelas ruas de Kingston nos anos 1970, dominaram o submundo das drogas de Nova York na década de 1980 e ressurgiram em uma Jamaica radicalmente transformada nos anos 1990. Um romance épico, brilhante e arrebatador, vencedor do Man Booker Prize de 2015. O autor foi uma das figuras mais esperadas na Flip deste ano.

AUTOR: Marlon James

EDITORA: Intrínseca

QUANTO: R$ 44,90 (736 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: PUÑADO - REVISTA DE LITERATURA LATINO-AMERICANA, Nº 4 Crédito: Divulgação

PUÑADO - REVISTA DE LITERATURA LATINO-AMERICANA, Nº 4

Editada apenas por mulheres, a revista publica textos, biografias e entrevistas de autoras latino-americanas contemporâneas.

Com o tema "rituais", o quarto número apresenta contos inéditos das brasileiras Veronica Stigger, de "Sul", e Jarid Arraes, de "Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis". A edição inclui ainda "O Infarto da Alma", da chilena Diamela Eltit, que trata da relação entre amor e loucura.

AUTOR: Várias Autoras

EDITORA: Incompleta

QUANTO: R$ 38 (96 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: SEMPRE VIVEMOS NO CASTELO Crédito: Divulgação

SEMPRE VIVEMOS NO CASTELO

A escritora Shirley Jackson (que foi uma das influências de Stephen King) publicou pela última vez em 1962, mas foi só com o lançamento da série de televisão "A Maldição da Residência Hill" (2018), que ela estourou no Brasil.

Nesse livro, membros de uma família são mortos, e a suposta assassina é inocentada. Exilada com os parentes, a irmã que sobreviveu pressente o perigo com a chegada de um primo.

AUTORA: Shirley Jackson

EDITORA: Suma de Letras

QUANTO: R$ 39,90 (200 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: O ROMANCE LUMINOSO Crédito: Divulgação

O ROMANCE LUMINOSO

O livro póstumo é mescla de um romance e um diário sobre a sua escrita, em que um escritor sessentão conta as obsessões que o levam a procrastinar seu trabalho. Incapaz de levar adiante o plano de criar uma obra transcendente, ele explora com humor seu cotidiano solitário, seu cansaço e suas fantasias sexuais.

Mais do que o relato metalinguístico de um fracasso literário, oferece-se imersão em uma personagem complexa, frágil e supersticiosa.

AUTOR: Mario Levrero

EDITORA: Companhia das Letras

QUANTO: R$ 84,90 (648 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: FOME - UMA AUTOBIOGRAFIA DO (MEU) CORPO Crédito: Divulgação

FOME - UMA AUTOBIOGRAFIA DO (MEU) CORPO

Escritora, professora, editora e colunista em grandes publicações, Roxane Gay conta nesta autobiografia o processo pelo qual passou para lidar com o trauma do abuso sexual que sofreu com apenas doze anos. Americana de origem haitiana, Gay explica como passou a utilizar seu próprio corpo como um esconderijo contra os seus piores medos. A compulsão alimentar foi a saída que encontrou no intuito de afastar os olhares alheios e se blindar das memórias que agora relata em seu livro. Fome é uma obra ousada, dolorosa, arrebatadora e necessária, que a autora faz com seu estilo contundente e impetuoso e, ainda assim, com um humor mordaz.

AUTORA: Roxane Gay

EDITORA: Globo Livros

QUANTO: R$ 23,90 (272 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: UM DIA VOU ESCREVER SOBRE ESTE LUGAR Crédito: Divulgação

UM DIA VOU ESCREVER SOBRE ESTE LUGAR

Ao compor um mosaico de memórias pessoais e episódios da história contemporânea da África, o escritor queniano Binyavanga Wainaina aproxima o leitor de uma realidade que, apesar de frequentemente ignorada, está cada vez mais presente no debate cultural contemporâneo.

A literatura africana, da qual Wainaina é hoje um dos principais representantes, é central no movimento de valorização de literaturas cuja relevância foi diminuída ao longo da formação do cânone literário ocidental.

AUTOR: Binyavanga Wainaina

EDITORA: Kapulana

QUANTO: R$ 54,90 (308 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: PRISIONEIROS DA MENTE. OS CÁRCERES MENTAIS Crédito: Divulgação

PRISIONEIROS DA MENTE. OS CÁRCERES MENTAIS

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente?

Theo Fester é um inteligente e poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos  mas sua história inicial foi dramática. Filho de um sobrevivente do Holocausto, ele começou a empreender para sobreviver à dor de seu pai, à pobreza e ao bullying na infância, tornando-se especialista em se reinventar. Conseguiu um dos homens mais ricos do mundo. Tanta riqueza e poder, porém, não conseguem esconder a verdade: a família Fester está falida, saturada de lutas internas e disputas irracionais.

Iluminado pelo instigante psiquiatra Marco Polo, Theo descobre que na humanidade há milhões de pessoas prisioneiras de seus próprios egos, de anônimos a celebridades, de miseráveis a milionários. A família Fester é um perfeito exemplo, um grupo de mendigos emocionais. À beira da morte, o megaempresário usará estratégias incríveis para libertar seus filhos dos cárceres e torná-los cidadãos mentalmente saudáveis, mas também descobrirá que é mais fácil ganhar bilhões de dólares do que resgatá-los. Nunca um pai levou os filhos ao limite como ele, promovendo entre os três testes de estresses inimagináveis  talvez você mesmo não os suportasse.

Prisioneiros da mente é mais um romance intenso e estimulante do dr. Augusto Cury que o leitor não vai esquecer tão cedo.

Prepare-se para conhecer seus próprios cárceres mentais.

AUTOR: Augusto Cury

EDITORIA: HarperCollins

QUANTO: R$ 25,38 (320 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: MANUAL DA FAXINEIRA - CONTOS ESCOLHIDOS Crédito: Divulgação

MANUAL DA FAXINEIRA - CONTOS ESCOLHIDOS

Pela primeira vez no Brasil, a obra de uma lendária contista norte-americana que vem conquistando cada vez mais leitores. Lucia Berlin teve uma vida repleta de eventos e reviravoltas. Aos 32 anos, já havia vivido em diversas cidades e países, passado por três casamentos e trabalhado como professora, telefonista, faxineira e enfermeira para sustentar os quatro filhos. Lutou contra o alcoolismo por anos antes de superar o vício e tornou-se uma aclamada professora universitária em seus últimos anos de vida. Desse vasto repertório pessoal, Berlin tira inspiração para escrever os contos que a consagraram como uma mestre do gênero. O livro foi eleito um dos 10 melhores livros em 2015, pelo The New York Times.

AUTORA: Lucia Berlin

EDITORA: Companhia das Letras

QUANTO: R$ 53,90 (536 págs.)

20/12/2018 - Lista de livros que foram destaque em 2018: MITOLOGIA NÓRDICA Crédito: Divulgação

MITOLOGIA NÓRDICA

Quem, além de Neil Gaiman, poderia se tornar cúmplice dos deuses e usar de sua habilidade com as palavras para recontar as histórias dos mitos nórdicos? Fãs e leitores sabem que a mitologia nórdica sempre teve grande influência na obra do autor. Depois de servirem de inspiração para clássicos como Deuses americanos e Sandman, Gaiman agora investiga o universo dos mitos nórdicos. Em Mitologia nórdica, ele vai até a fonte dos mitos para criar sua própria versão, com o inconfundível estilo sagaz e inteligente que permeia toda a sua obra.

Fascinado por essa mitologia desde a infância, o autor compôs uma coletânea de quinze contos que começa com a narração da origem do mundo e mostra a relação conturbada entre deuses, gigantes e anões, indo até o Ragnarök, o assustador cenário do apocalipse que vai levar ao fim no mundo. Às vezes intensos e sombrios, outras vezes divertidos e heroicos, os contos retratam tempos longínquos em que os feitos dos deuses eram contados ao redor da fogueira em noites frias e estreladas.

Mitologia nórdica é o livro perfeito para quem quer descobrir mais sobre a mitologia escandinava e também para aqueles que desejam desvelar novas facetas dessas histórias.

AUTOR: Neil Gaiman

EDITORA: Intrínseca