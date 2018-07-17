Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CURIOSIDADE

Dia Mundial do Emoji: saiba qual é o mais usado no Brasil

Nos Estados Unidos, Reino Unido e México, o preferido é a carinha de risada com lágrimas nos olhos

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 20:28
Dia 17 de julho é o Dia Mundial do Emoji Crédito: Apple via The New York Times
Nesta terça-feira, 17, comemora-se o Dia Mundial do Emoji e o Facebook revelou quais são as carinhas mais utilizadas na rede social.
No Brasil, o emoji mais utilizado é o da carinha com olhos de coração, que também é o mais usado na Argentina e na Colômbia. Já nos Estados Unidos, Reino Unido, México e Indonésia, o emoji preferido é a carinha com lágrimas nos olhos. Na Austrália, Canadá, Alemanha e Índia, o bolo de aniversário lidera, e o emoji de coração é o favorito da Coreia do Sul.
Os dados do Facebook também mostram que o emoji de coração está sendo utilizada duas vezes mais do que no ano passado e que mais de 700 milhões de emojis são usados em postagens no Facebook todos os dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados