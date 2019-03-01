De graça: Confira a programação de carnaval de Norte a Sul do ES

O carnaval chegou e o Espírito Santo está preparado para animar seus cidadãos e turistas que chegam para desfrutar do local no feriadão. Seja nos balneários, na Capital ou nos municípios do interior, a programação está vasta e contemplando diversos ritmos. Separamos abaixo as programações de 16 cidades que terão folia.
VITÓRIA
O Carnaval de Vitória começou com o desfile das escolas de samba, no último fim de semana, no Sambão do Povo, e continua com muita animação no Centro Histórico da Capital. Munícipes e turistas irão conferir uma série de shows, desfiles de blocos de rua e matinês carnavalescas nos quatro dias de folia. As apresentações musicais, que acontecem entre sábado (2) e terça-feira (5), concentram-se na praça Costa Pereira. Além disso, nos quatro dias de folia, irão às ruas 12 blocos, cinco a mais do que no ano anterior. Confira a programação completa aqui.
VILA VELHA
Os agitos de carnaval de Vila Velha vão agradar todos os gostos. Entre 2 e 5 de março a cidade vai virar palco de programação que vai de shows até apresentações de bandas de congo e versões acústicas de cantores regionais. Além disso, o município ficará serpentinado por foliões que vão curtir os bloquinhos de rua na cidade. Confira a programação completa aqui.
SERRA
A festa mais esperada do ano pelos brasileiros está chegando e o Carnaval da Serra promete muita alegria para quem passar pela cidade durante os dias de programação, que está repleta de atrações gratuitas a partir desta sexta-feira (1). Todos os balneários do município – Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida, Carapebus e Bicanga – terão blocos e bandas, além de outros bairros também contarem com atrações. Confira aqui a programação completa de cada bairro.
PIÚMA
Um dos carnavais mais movimentados do Espírito Santo não vai deixar de fazer o seu papel. Durante cinco dias de folia, muito axé e marchinhas vão tomar conta das ruas de Piúma. A estrela e tradição na folia do local, Beto Kauê é presença confirmada em três dias. Em cima do trio elétrico, o cantor promete muito axé e participações de DJ Vitinho e Paulo Victor. Confira a programação completa aqui.
SÃO MATEUS
Um dos roteiros mais visitados durante o carnaval no Espírito Santo, São Mateus promete um carnaval grande em Guriri. Cinco trios darão suporte às mais de 30 atrações musicais, 10 blocos e DJs, que somam um total de mais de 80 horas de música. Ao todo, serão seis dias de programação no corredor da folia, trazendo atrações locais, regionais e nacionais, além dos tradicionais blocos e bandas de marchinhas. Entre os destaques estão os shows de Patrulha do Samba, Filipe Fantin, Fernanda Pádua e Banda Maderada. Barra Nova, Urussuquara e Campo Grande também terão atrações. Confira a programação completa aqui.
CONCEIÇÃO DA BARRA
A programação do Carnaval 2019 em Conceição da Barra terá seis dias de folia, com eventos na Sede, Braço do Rio e Itaúnas. Além de shows locais e regionais, neste ano o Carnaval terá como atração principal a dupla João Bosco & Vinícius. Ao longo dos seis dias de festa, cerca de 30 atrações vão se apresentar, entre elas: Virou Bahia, Flavinho a Carreta (Ex-Pagodart) e Ricardinho da Bahia. Confira a programação aqui.
LINHARES
O que não vai faltar este ano é muita animação no Carnaval 2019 nos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Shows com estilos variados, dança, cultura, e os tradicionais bloquinhos de rua e fanfarras, vão puxar os foliões pelas ruas das praias de Linhares. A expectativa de público é 40 mil foliões em Pontal, 11 mil em Regência e 9 mil em Povoação, durante os dias de carnaval. Confira a programação completa aqui.
GUARAPARI
Guarapari está preparada para o Carnaval 2019. A programação que promete movimentar os foliões será apresentada no Centro, na Praia do Morro, em Meaípe e Santa Mônica. O tradicional carnaval da Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, continua com seus famosos desfiles de blocos e escolas de samba. Na Praia do Morro e em Santa Mônica, o carnaval começa no sábado (02) e vai até terça, com muita marchinha. Confira a programação completa aqui.
ANCHIETA
Em Anchieta, blocos, bandas, matinês e marchinhas irão animar os cinco dias da maior festa popular brasileira. As atrações acontecem na sede e nas praias de Iriri, Castelhanos, Inhaúma, Ubu e Coqueiros, além da comunidade de Mãe-Bá. As matinês irão acontecer de sábado a terça, sempre às 20h, na Praça São Pedro. Confira a programação completa aqui.
ITARANA
Em Itarana, os tradicionais “Bloco Boi Juruba” e “Trio Pocotó” estarão presentes nos quatro dias de folia. Os blocos abrem a programação e seguem até o Estádio Municipal “Domingos André Coan”, na sede, onde terá diversos shows. Confira a programação completa abaixo.
ARACRUZ
Praia, sol e cinco dias de trio elétrico na praia de Barra do Sahy. 5ª Essência, Amanda e Banda, Léo Mai, Katrina e Fernanda Pádua são as atrações que prometem arrastar uma multidão na Avenida Ademar dos Reis, a partir desta sexta-feira (01), sempre a partir das 17h. Além do trio elétrico, a programação em Barra do Sahy também conta com shows no palco da Praça dos Corais. Veja a programação completa aqui.
DOMINGOS MARTINS
Domingos Martins mostra que está se afastando da calmaria e que também gosta da folia de Momo. Em 2019, o carnaval vai rolar em Campinho, Santa Isabel, Biriricas, Melgaço, Perobas, Paraju, Pedra Azul e em São Paulo do Aracê com atrações diferentes em cada uma das localidades. De acordo com a Prefeitura de Domingos Martins, em Campinho, a folia começa já na sexta-feira (1º) com o Esquenta de Carnaval, a partir das 20h, na área de festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt. A apresentação musical será com a Banda Kalifa. Confira a programação aqui.
SANTA LEOPOLDINA
Já está tudo pronto para o Carnaval de Santa Leopoldina. Segundo a prefeitura da cidade, a folia será comandada pelas bandas de marchinhas carnavalescas (sopro e percussão), que atravessam o sítio histórico arrastando uma multidão nos blocos a fantasia. Outros blocos que prometem surpreender os foliões são: “Maria vai com as outras”, onde as pessoas de todas as idades escolhem uma fantasia “diferentona”; o bloco do Sapão e a Turma do Funil. Para participar basta estar fantasiado a caráter. Até um professor de axé ficará à disposição dos foliões que queiram aprender as coreografias como “piscininha, amor” e “Jheniffer” no local. Veja a programação aqui.
ALFREDO CHAVES
A programação do Carnaval em Alfredo Chaves será realizada no Centro da cidade, em Matilde, Ibitirui e São Roque de Maravilha. A abertura do Canalfredo será na sexta-feira (01) com matinê para alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. A animação fica por conta da equipe do Tio Papa-Légua e Simoni Kid. Em seguida, o Grito de Carnaval do grupo Bons Amigos da Terceira Idade promete agitar o Centro de Convivência da Melhor Idade, no bairro Macrina. Confira a programação completa aqui.
CACHOEIRO
Cachoeiro vai resgatar um elemento de seus antigos carnavais e trazer para a folia em 2019. Os tradicionais bonecões voltam como destaque na programação deste ano, que se concentrará na Praça de Fátima, na região central da cidade. Além dos bonecões, a agenda do Carnaval no Circo da Cultura contará com outros atrativos para as famílias cachoeirenses curtirem a folia. Públicos de todas as idades poderão se divertir, também, com shows musicais, desfile de blocos, concursos e matinês. Confira a programação aqui.
SANTA TERESA
Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, não vai deixar o carnaval passar em branco. Apostando numa festa familiar, a prefeitura da cidade decidiu por colocar, diariamente, uma banda apresentando marchinhas, com direito a bonecões, no melhor estilo Olinda. Saiba mais aqui.