De Anitta a Barões da Pisadinha, as lives que agitam o Carnaval 2021

Na tela da TV, no meio dessa... sala! O Carnaval 2021 não está sendo como estamos acostumados, nos sambódromos e blocos de rua. Sem a pandemia da Covid-19 dar trégua no Brasil, o jeito é adaptar a folia para dentro de casa e, claro, embalar o feriadão com muita música. Para isso, artistas de todo o País estão anunciando apresentações pela internet. O Divirta-se reuniu os principais shows que estão sendo anunciados. Confira:
14/02
- Bloco da Preta: em versão virtual, Preta Gil comanda seu bloco pelo seu canal do YouTube a partir das 16h.
- Bell Marques: o baiano começa apresentação pelo seu canal do YouTube às 16h.
- Carla Rio: a cantora fará show pelo ao vivo de seu perfil do Instagram a partir das 18h.
- Cordão do Boitatá: o grupo toca marchinhas e sucessos de carnaval a partir das 15h pelo canal do YouTube do Teatro Riachuelo Rio.
- Diogo Nogueira: o músico começa a se apresentar ao meio-dia em seu próprio perfil do YouTube.
- 1º Carnaval Online de Vitória: apresentações começam às 15h no canal da Prefeitura de Vitória no YouTube com shows de Nil Noslin, Pedro Nó na Madeira, Felipe Pelissari, Marcos Bifão, Marcelo Ribeiro, Banda Latinidades, Raphael Morais, Gastação Infinita e DJ Alien.
- Festival Rec-Beat: apresentações começam às 15h no canal do evento no YouTube. Estarão reunidos espetáculos de: O Terno; Luiza Lian; Matheus Aleluia; Céu; MC Troia; Getúlio Abelha; Spokfrevo Orquestra; Ilú Obá de Mim; Rubens Oliveira e Laís Assis.
- Monique Rocha: a cantora capixaba apresentará sua live Sou Negra no Festival Cultura Conecta a partir das 19h no canal do YouTube e perfil do Facebook da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.
- Luísa Sonza: cantora participa do Carnatinder, ainda sem horário definido pela produção. A transmissão acontece pelo canal do YouTube da artista.
- Matheus e Kauan e Os Barões da Pisadinha: a partir das 14h, no YouTube do Multishow
- Anitta: live Bloco da Anitta, que acontece a partir das 17h direto da Ilha Beats. A transmissão acontece no YouTube.
15/02
- Psirico: o show começa às 17h no canal do YouTube do grupo como uma apresentação do bloco As Muquiranas.
- Giulia Be: cantora participa do Carnatinder, ainda sem horário definido pela produção. A transmissão é pelo canal do YouTube da artista.
16/02
- Anitta: a Poderosa se apresenta a partir das 23h em seu Korbel Carnaval pelo seu perfil do YouTube.
- Agytoê: o grupo comanda festa a partir das 21h no canal dos músicos no YouTube.
- Léo Santana: cantor participa do Carnatinder, ainda sem horário definido pela produção. A transmissão é pelo canal do YouTube do artista.
- Olodum: live Uma História dos Carnavais, a partir das 19h, no YouTube