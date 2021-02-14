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De Anitta a Barões da Pisadinha, as lives que agitam o Carnaval 2021

Sem poder colocar o bloco na rua, cantores estão migrando para o YouTube, Facebook e Instagram para agitarem a folia em casa. Confira a lista do Divirta-se!
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

14 fev 2021 às 15:50

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 15:50

Barões da Pisadinha e Anitta
Barões da Pisadinha e Anitta fazem lives neste domingo (14) Crédito: Instagram | Shake it | Divulgação
Na tela da TV, no meio dessa... sala! O Carnaval 2021 não está sendo como estamos acostumados, nos sambódromos e blocos de rua. Sem a pandemia da Covid-19 dar trégua no Brasil, o jeito é adaptar a folia para dentro de casa e, claro, embalar o feriadão com muita música. Para isso, artistas de todo o País estão anunciando apresentações pela internet. O Divirta-se reuniu os principais shows que estão sendo anunciados. Confira:

14/02

  • Bloco da Preta: em versão virtual, Preta Gil comanda seu bloco pelo seu canal do YouTube a partir das 16h. 
  • Bell Marques: o baiano começa apresentação pelo seu canal do YouTube às 16h.
  • Carla Rio: a cantora fará show pelo ao vivo de seu perfil do Instagram a partir das 18h.
  • Cordão do Boitatá: o grupo toca marchinhas e sucessos de carnaval a partir das 15h pelo canal do YouTube do Teatro Riachuelo Rio.
  • Diogo Nogueira: o músico começa a se apresentar ao meio-dia em seu próprio perfil do YouTube.
  • 1º Carnaval Online de Vitória: apresentações começam às 15h no canal da Prefeitura de Vitória no YouTube com shows de Nil Noslin, Pedro Nó na Madeira, Felipe Pelissari, Marcos Bifão, Marcelo Ribeiro, Banda Latinidades, Raphael Morais, Gastação Infinita e DJ Alien. 
  • Festival Rec-Beat: apresentações começam às 15h no canal do evento no YouTube. Estarão reunidos espetáculos de: O Terno; Luiza Lian; Matheus Aleluia; Céu; MC Troia; Getúlio Abelha; Spokfrevo Orquestra; Ilú Obá de Mim; Rubens Oliveira e Laís Assis. 
  • Monique Rocha: a cantora capixaba apresentará sua live Sou Negra no Festival Cultura Conecta a partir das 19h no canal do YouTube e perfil do Facebook da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. 
  • Luísa Sonza: cantora participa do Carnatinder, ainda sem horário definido pela produção. A transmissão acontece pelo canal do YouTube da artista
  • Matheus e Kauan e Os Barões da Pisadinha: a partir das 14h, no YouTube do Multishow
  • Anitta: live Bloco da Anitta, que acontece a partir das 17h direto da Ilha Beats. A transmissão acontece no YouTube.
Luisa Sonza com cabelo ondulado
Luisa Sonza é atração do CarnaTinder Crédito: Reprodução instagram

15/02

Márcio Victor, líder da banda baiana Psirico
Márcio Victor, líder da banda baiana Psirico Crédito: Divulgação

16/02

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