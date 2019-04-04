Dança e gastronomia espanhola "em cartaz" na Casa Porto, em Vitória

No próximo sábado (06), a partir das 16 horas, a Casa Porto das Artes Plásticas recebe um mix de atividades que envolvem um dos principais símbolos da cultura espanhola, a dança flamenca. Em sua segunda edição, o evento O "Ôle Con Ôle" - idealizado e realizado pelo OParque - terá entrada gratuita a todos que quiserem conferir o evento que reúne música, arte e gastronomia.
O evento tem inspiração direta da Feria de Abril, o evento que acontece na cidade de Sevilha desde 1847. A cultura será celebrada através de oficinas, da feira e concerto.
Quem dará vida às atividades de vivência flamenca, serão a bailarina e pesquisadora da dança flamenca e criadora de "Isso não é Flamenco", Ivna Messina, e a bailarina, coreógrafa e diretora da “Cia de Arte Flamenca”, Tatiana Bittencourt. O violonista, compositor e arranjador Luciano Camara também estará na programação. Eles irão contar suas experiências e vivências flamencas, e falar um pouco sobre essa tradição espanhola.
O público que comparecer à Casa Porto das Artes Plásticas também poderá conferir a mostra coletiva "Desenho: a Linha Difusa". A exposição, que já foi exibida no Museu de Arte da Universidade do Paraná, reúne o trabalho de 10 artistas, vindos do Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Estados Unidos, França e Teerã. A proposta é criar um intercâmbio cultural.
Já a culinária, ficará por conta dos cozinheiros Bernard Lessa e Paulo Gois Bastos, que irão preparar comidas típicas da Espanha, como tapas e quitutes tradicionalmente servidos em bares e restaurantes no país.
Serviço
Ôle Com Ôle
Quando: 6 de abril, sábado, das 16 às 22 horas
Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Américo Poli Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Entrada Gratuita
Classificação indicativa: Livre